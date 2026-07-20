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சாதனைகளை குவித்த லார்ட்ஸ் ஒருநாள் போட்டி: உலக சாதனைகளுடன் மிரட்டிய பேட்ஸ்மேன்கள்!

இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

ரோஹித் சர்மா
ரோஹித் சர்மா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 10:35 AM IST

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லண்டன்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசிய ரோஹித் சர்மா, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் சதம் அடித்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி பென் டக்கெட், ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் ஜோ ரூட் ஆகியோரது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் 50 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 387 ரன்களைக் குவித்தது.

அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையிலும், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதால் 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 360 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்று சாதனை படைத்தது.

இப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் ஆல்ரவுண்டராக அசத்திய ஜேக்கப் பெத்தெல் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் விக்கெட்டை இழக்காமல் அபாரமாக விளையாடிய ஜோ ரூட் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர். இந்நிலையில் இந்த போட்டியில் இரு அணிகளின் பேட்ஸ்மேன்களும் அதிரடியாக விளையாடி ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டதால், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் பல்வேறு உலக சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிகபட்ச அணி ஸ்கோர்

இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, பென் டக்கெட் (141 ரன்கள்) மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தேல் (91 ரன்கள்) ஆகியோரின் அதிரடி ஆட்டத்தால் 50 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 387 ரன்கள் குவித்தது. இது லார்ட்ஸ் மைதான வரலாற்றில் சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அணியின் மிக உயர்ந்த ஸ்கோராகும். இதற்கு முன்பு, கடந்த 1975ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு எதிராக இங்கிலாந்து அணி எடுத்த 334 ரன்களே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒட்டுமொத்த ரன்கள் குவிப்பு

லார்ட்ஸ் மைதானத்தின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிகபட்ச ரன் குவிப்பாக இந்த ஆட்டம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. முதலில் விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி 387 ரன்களையும், அதனைத் தொடர்ந்து விரட்டிய இந்திய அணி 360 ரன்களையும் விளாசின. இதன் மூலம் இரு அணிகளும் இணைந்து ஒட்டுமொத்தமாக 747 ரன்கள் குவித்து, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஒருநாள் போட்டி ஒன்றில் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மொத்த ரன்கள் என்ற புதிய சாதனையும் படைத்துள்ளது.

தொடக்க வீரர்களின் ஆதிக்கம்

இப்போட்டியில் இரு அணிகளின் தொடக்க ஜோடிகளும் இணைந்து ஒட்டுமொத்தமாக 447 ரன்கள் சேர்த்துள்ளனர். இதன் மூலம், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டி வரலாற்றில், ஆரம்ப விக்கெட்டுகளுக்கு எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்கள் என்ற புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை இப்போட்டி படைத்துள்ளது.

'ஹிட்மேன்' ரோஹித் சர்மா

இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா அதிரடியாக விளையாடி 138 ரன்கள் விளாசினார். இதன் மூலம் லார்ட்ஸ் மைதான வரலாற்றில் ஒருநாள் போட்டியில் சதம் அடித்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். மேலும், 39 வயது 80 நாட்களில் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தியதன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சதம் அடித்த மிக வயதான இந்திய வீரர் என்ற புதிய மைல்கல்லையும் எட்டியுள்ளார்.

விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் சாதனையை முறியடித்த பென் டக்கெட்

இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட் அபாரமாக விளையாடி 141 ரன்கள் குவித்தார். இதன் மூலம் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒருநாள் போட்டி வரலாற்றில், 'அதிக தனிநபர் ரன்கள் எடுத்த வீரர்' என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தார். இதன் மூலம் 1979 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸின் (138* ரன்கள்) சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.

'ரன் மெஷின்' ஜோ ரூட்

இந்திய அணிக்கு எதிரான இந்த ஒருநாள் தொடரின் 3 போட்டிகளிலும் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், அனைத்து போட்டிகளிலும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர் ஒன்றில் விக்கெட்டை இழக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

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அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்

இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர்கள் பென் டக்கெட் மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தேல் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 192 ரன்கள் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒருநாள் போட்டி ஒன்றில், முதல் விக்கெட்டிற்கு அதிக ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் முறையில் சேர்த்த ஜோடி என்ற புதிய சாதனையை இந்த இணை படைத்துள்ளது.

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