விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: சதம் விளாசி அசத்திய விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா

லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 16,000 ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் விராட் கோலி பெற்றுள்ளார்.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் ரோஹித் சர்மா
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் ரோஹித் சர்மா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடும் விராட் கோலியும், மும்பை அணிக்காக விளையாடும் ரோஹித் சர்மாவும் சதம் விளாசி தங்கள் அணியின் வெற்றிக்கு வழி வகுத்தனர்.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் ஒருநாள் தொடர் என்ற பெருமை விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கு உள்ளது. இந்த நடப்பு சீசன் விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இன்று நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அந்தவகையில் ரோஹித் சர்மா இடம் பெற்றிருக்கும் மும்பை அணியானது சிக்கிம் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது.

மும்பை vs சிக்கிம்

ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதனையடுத்து களமிறங்கிய சிக்கிம் அணியில் ஆஷிஷ் தபா அரைசதம் கடந்ததுடன் 79 ரன்களைச் சேர்த்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் சாய் சாத்விக் மற்றும் கிராந்தி குமார் ஆகியோர் தலா 34 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக சிக்கிம் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 236 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. மும்பை அணி தரப்பில் கேப்டன் ஷர்தூல் தாக்கூர் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மும்பை அணிக்கு நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். மறுபக்கம் அவருடன் விளையாடிய ரகுவன்ஷி 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய ரோஹித் சர்மா 62 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தினார். மேலும் இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 94 பந்துகளை எதிர் கொண்டு 18 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என மொத்தமாக 155 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய முஷீர் கான் 27 ரன்களையும், சர்ஃப்ராஸ் கான் 8 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் மும்பை அணி 30.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சிக்கிம் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய ரோஹித் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

டெல்லி vs ஆந்திரா

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் விராட் கோலி இடம் பிடித்திருந்த டெல்லி மற்றும் ஆந்திர பிரதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆந்திரா அணியில் ரிக்கி புய் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதமடித்து அசத்தியதுடன், 11 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 122 ரன்களைக் குவித்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்களில் யாரும் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதனால் ஆந்திரா அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 298 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. டெல்லி அணி தரப்பில் சிமர்ஜீத் சிங் 5 விக்கெட்டுகளையும், பிரின்ஸ் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி அணியில் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதமடித்து அசத்தினார். அதிலும் குறிப்பாக 2010 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு அவர் பங்கேற்கும் முதல் விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டியிலேயே அவர் சதமடித்து உள்ளூர் போட்டிகளில் கம்பேக் கொடுத்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா 74 ரன்களையும், நிதிஷ் ரானா 77 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

பின்னர் விராட் கோலி 14 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 131 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரிஷப் பந்த் 5 ரன்களுக்கும், ஆயுஷ் பதோனி ஒரு ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும் டெல்லி அணி 37.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆந்திரா அணியை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய விராட் கோலி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

சாதனைகள்

இன்றைய ஆட்டத்தில் விராட் கோலி ஒரு ரன் எடுத்ததன் மூலம், லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் தனது 16ஆயிரம் ரன்களைப் பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 16,000 ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் விராட் கோலி பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் சச்சின் டெண்டுல்கர் மட்டுமே லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 16ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மறுபக்கம் சிக்கிம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை வீரர் ரோஹித் சர்மா 62 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தி இருந்தார். இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ரோஹித் சர்மா தனது அதிவேக சதத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார். மேலும் இன்று அவர் 155 ரன்களைக் குவித்ததே, விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அவருடைய தனிநபர் அதிகபட்ச ஸ்கோராகவும் அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

