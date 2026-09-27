மீண்டும் இணையும் ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி | திருவனந்தபுரத்தில் இன்று இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோதல்!
விராட் கோலி இந்த ஒருநாள் போட்டியில் இன்னும் 59 ரன்கள் எடுத்தால், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 15,000 ரன்கள் என்ற இமாலய மைல்கல்லை எட்டி புதிய சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.
Published : September 27, 2026 at 10:25 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 27, 2026) மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று, திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக் கோப்பைத் தொடருக்குத் தயாராகும் வகையில் இரு அணிகளும் இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறாத வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு இது மிக முக்கியமான தொடராகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இத்தொடரில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
இன்றைய போட்டியில் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த கவனமும் மூத்த நட்சத்திர வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரின் மீதே உள்ளது. டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்று, தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வரும் இருவரும், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்திய அணி ஜெர்சியில் விளையாடவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
September 25, 2026
குறிப்பாக, விராட் கோலி இந்த ஒருநாள் போட்டியில் இன்னும் 59 ரன்கள் எடுத்தால், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 15,000 ரன்கள் என்ற இமாலய மைல்கல்லை எட்டி புதிய சாதனை படைப்பார் என்பதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பும் அவர் மீது உள்ளது. அதேசமயம், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இந்தத் தொடரில் இல்லாததால், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ்
ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக இந்திய மண்ணில் ஒருநாள் இருதரப்பு தொடரை வென்றதில்லை என்ற மோசமான வரலாற்றை மாற்றும் முனைப்புடன் இப்போட்டியில் களமிறங்குகிறது. உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற முடியாமல் தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் அந்த அணிக்கு, இந்த இந்தியத் தொடர் ஒரு கடுமையான சோதனையாக அமையும்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கில் ஷாய் ஹோப் பலமாக இருந்தாலும், மற்ற வீரர்களின் ஃபார்ம் குறித்த கவலைகள் உள்ளன. இருப்பினும் ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், ஜான் காம்ப்செல் போன்ற அனுபவ வீரர்கள் இருப்பது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையைக் கொடுக்கிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
Set your alarms and rally!⏰— Windies Cricket (@windiescricket) September 26, 2026
The #MenInMaroon bowl off tomorrow morning in their 1st ODI v India.🌴🇮🇳 #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/sJAuKQiMsQ
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 142 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இந்திய அணி அசாத்திய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி 72 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 64 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 6 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிரீன்ஃபீல்ட் மைதானம்
திருவனந்தபுரம் மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு ஓரளவு சாதகமாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டாலும், கடந்த காலங்களில் இங்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி சுழற்பந்து வீச்சில் நிலைகுலைந்த வரலாறும் உண்டு. பேட்டிங் வரிசை, சொந்த மண் என்ற சாதகம் இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலம் என்றாலும், டி20 பாணி அதிரடி வீரர்களைக் கொண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி எந்த நேரத்திலும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்தது என்பதால், இன்றைய போட்டி ஒரு சுவாரசியமான கிரிக்கெட் விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
நேரலை
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் போட்டியானது இந்திய நேரப்படி மதியம் 2 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.
#ViratKohli turned Vizag into his personal record book - 157* off 129, and the fastest ever to 10,000 ODI runs 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 25, 2026
Tag someone who needs to see this masterclass again 👇
Watch him in action, #INDvWI, 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/W49RC5cobb
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குர்னூர் பிரார், பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ்: ஜான் காம்ப்பெல், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் / ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, கேசி கார்டி, ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), அமீர் ஜாங்கூ, ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, குடகேஷ் மோட்டி, அல்சாரி ஜோசப், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.