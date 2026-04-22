ஐபிஎல் 2026: களம் காணும் ரோஹித், தோனி? ரசிகர்களிடம் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தசைப்பிடிப்பு காரணமாக இந்த சீசனில் இதுவரை எந்தவொரு போட்டிகளிலும் விளையாடாமல் இருந்து வருகிறார்.

எம்.எஸ்.தோனி - ரோஹித் சர்மா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 9:07 PM IST

ஹைதராபாத்: மும்பை-சென்னை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள முன்னாள் கேப்டன்கள் எம்.எஸ்.தோனி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் விளையாட அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான "எல் கிளாசிகோ" போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

ஏனெனில், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று சாதனை படைத்திருக்கும் இந்த அணிகளுக்கு நடப்பு சீசன் அவ்வளவு சரியாக போகவில்லை. இதில் இரு அணிகளும் விளையாடிய 6 போட்டிகளில் தலா 2 வெற்றி மற்றும் நான்கு தோல்விகளை சந்தித்து ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இரு அணி ரசிகர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்தவகையில், காயம் காரணமாக போட்டிகளை தவறவிட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனியும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவும் காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் இருவரும் களம் காண அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன்படி, சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தசைப் பிடிப்பு காரணமாக இந்த சீசனில் இதுவரை எந்தவொரு போட்டிகளிலும் விளையாடாமல் இருந்து வருகிறார். ஆனால் தற்போது முழு உடல் தகுதியை எட்டியுள்ள அவர், வலைப்பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். இதுகுறித்த காணொளிகளையும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் நாளைய போட்டியில் தோனி விளையாடுவது ஏறத்தாழ உறுதியாகியுள்ளது.

இருப்பினும் அவர் இம்பேக்ட் வீரராக களமிறங்குவாரா? அல்லது விக்கெட் கீப்பராக களமிறங்குவாரா? என்ற கேள்விகள் நீடித்து வருகின்றன. தற்சமயம் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால், தோனி இம்பேக்ட் வீரராக களமிறங்கவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. தோனியின் வருகையானது சிஎஸ்கே அணி மீதுள்ள அழுத்ததை குறைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.

மறுபக்கம், பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா காயத்தை சந்தித்தார். இதன் காரணமாக அவர் கடந்த சில போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனிலும் இடம்பெறாமல் இருந்தார். இந்நிலையில் அவரும் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், நாளைய போட்டியில் அவர் விளையாடுவாரா? என்பது டாஸ் நிகழ்வின் போது தான் தெரியவரும் என்று கூறப்படுகிறது.

இரு அணிகளின் நட்சத்திர வீரர்களும் தற்போது காயத்தில் இருந்து மீண்டிருக்கும் செய்தி, அணி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஒருவேளை நாளைய ஆட்டத்தில் இருவரும் ஒருசேர பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறும் பட்சத்தில் அது ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமையும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.

