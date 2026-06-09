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உடற்தகுதி தேர்வில் ரோஹித் சர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா தேர்ச்சி; ஆப்கான் தொடரில் விளையாடுவது உறுதி

காயம் காரணமாக ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகிய விராட் கோலிக்கு பதிலாக இளம் அதிரடி நட்சத்திர வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இந்திய ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ரோஹித் சர்மா-ஹர்திக் பாண்டியா
ரோஹித் சர்மா-ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 5:32 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் இடம் பெற்றுள்ள ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் உடற்தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு தற்சமயம் ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒருநாள் தொடர் ஜூன் 13ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.

இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி தர்மசாலாவிலும், அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த போட்டிகள் லக்னோ மற்றும் சென்னையிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், துணைக்கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் தொடர்கின்றனர்.

மேலும், ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் குர்னூர் பிரார் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேநேரம், இந்தத் தொடருக்கான அணியில் இடம்பெற்றுள்ள முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர், தங்களின் உடற்தகுதியை நிரூபித்தால் மட்டுமே போட்டிகளில் விளையாடுவார்கள் என்றும் பிசிசிஐ தெளிவுபடுத்தியது.

ஏனெனில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரின் போது ஹர்திக் பாண்டியா முதுகுப்பிடிப்பு காரணமாக ஒருசில போட்டிகளில் பங்கேற்பதை தவிர்த்திருந்தார். மறுபக்கம் ரோஹித் சர்மாவும், ஐபிஎல் தொடரின் போது தொடை பகுதியில் காயத்தை சந்தித்திருந்ததுடன், சில போட்டிகளையும் தவறவிட்டிருந்தார். இதன் காரணமாக ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடருக்கு முன் இருவரும் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும் என பிசிசிஐ கேட்டுக்கொண்டது.

இதனையடுத்து இருவரும் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் அதற்கான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த நிலையில் வீரர்களுக்கான உடற்தகுதி தேர்வு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனையானது சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா இருவரும் உடற்தகுதியை நிரூபித்துள்ளதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

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இதன் மூலம் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா இருவரும் ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடரில் விளையாடுவதும் உறுதியாகியுள்ளது. அதேசமயம் மறுபக்கம் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி காயம் காரணமாக இந்த தொடரை தவறவிட்டுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக இளம் அதிரடி நட்சத்திர வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இந்திய ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார்.

TAGGED:

ROHIT SHARMA HARDIK PANDYA
INDIAN CRICKET TEAM
HARDIK PANDYA INJURY UPDATE
இந்திய கிரிக்கெட் அணி
INDIA VS AFGHANISTAN ODIS

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