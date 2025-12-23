அளவுக்கு அதிகமான மது பழக்கம்? விசாரணை வளையத்தில் இங்கிலாந்து வீரர்கள்
ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் அணியில் வீரர்கள் அதிக அளவில் மது அருந்துவதை, எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ராப் கீ கூறியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் போது இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மது அந்தியதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், அது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ராப் கீ தெரிவித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இதுவரை மூன்று போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், மூன்றிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றுள்ளது. மேலும் ஆஷஸ் கோப்பையையும் அந்த அணி கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி பாக்ஸிங் டே ஆட்டமாக எதிர்வரும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று இங்கிலாந்தை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் முனைப்பில் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
மறுபக்கம் இங்கிலாந்து அணி தொடர் தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்த போட்டியில் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி, தொடரையும் இழந்துள்ளது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு வழி வகுத்துள்ளது.
மேலும் நடப்பு ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கு மத்தியில் இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தியதாகவும், அதன் காரணமாகவே அவர்களால் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட முடியவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்துள்ளன. இந்நிலையில், இங்கிலாந்து அணி வீரர்களின் மது பழக்கம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரிய இயக்குநர் ராப் கீ கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய ராப் கீ, "சில சமயங்களில் செய்தித்தாள்களில் வரும் தலைப்புச் செய்திகள் வாசிப்பாளர்களைத் தவறாக வழிநடத்தக்கூடும். உதாரணமாக இங்கிலாந்து வீரர்கள் ஒரு விருந்துக்கு சென்ற அதில் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆறு நாட்கள் குடித்தார்கள் என்ற கதைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. அதனை நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனால் மிகைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது விரிவாகக் கூறப்பட்ட விஷயங்களுக்கு பதிலாக, உண்மை என்ன என்பதை நாங்கள் ஆராயவுள்ளோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எங்கள் வீரர்கள் வெளியே சென்று அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தினார்கள் என்று தெரிய வந்தால், நிச்சயமாக நாங்கள் அது குறித்து விசாரிப்போம். நான் மது அருந்தும் பழக்கம் இல்லாதவன். அதனால் ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் அணியில் வீரர்கள் அதிக அளவில் மது அருந்துவதை, எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். தற்சமயம் நாங்கள் வீரர்களின் பாதுகாப்பை அதிகரித்துள்ளோம். சரியாக என்ன நடந்தது என்பதைக் கண்டறிய எங்களிடம் போதுமான வழிகள் எங்களிடம் உள்ளன" என்று கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இதுவரை நான் அணி வீரர்கள் குறித்து கேள்விப்பட்டதெல்லாம், அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து மதிய உணவு, இரவு உணவு சாப்பிட்டார்கள், இரவு நேரங்களில் வெளியே செல்லவில்லை, எப்போதாவது ஒருமுறை மது அருந்தினார்கள் என்பதுதான். அதில் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால் அது அளவுக்கு மீறிச் சென்றிருந்தால் அதுதான் பிரச்னை என நான் நினைக்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
ஏற்கெனவே தொடரை இழந்து தடுமாறி வரும் இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் மீது, தற்சமயம் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் வீரர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் என்ற கேள்விகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.