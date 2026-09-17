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இராணி கோப்பை 2026 | ரிஷப் பந்த் தலைமையில் 'ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா' அணி அறிவிப்பு!

ஜம்மு-காஷ்மீர் vs ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இராணி கோப்பை போட்டி அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஷேர்-இ-காஷ்மீர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ரிஷப் பந்த்
ரிஷப் பந்த் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 10:33 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஜம்மு-காஷ்மீர் அணிக்கு எதிரான இராணி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கு, நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பந்த் தலைமையில் 15 பேர் கொண்ட பலம் வாய்ந்த 'ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா' அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் நடைபெறும் முக்கிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் இராணி கோப்பையும் ஒன்று. இதில் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணியுடன், இந்திய அணி வீரர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கப்படும் 'ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா' (Rest of India) அணி பலப்பரீட்சை நடத்தும். இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி அந்த சீசனின் சாம்பியனாக அறிவிக்கப்படும்.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டிற்கான இராணி கோப்பை போட்டியானது எதிர்வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஜம்மு-காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஷேர்-இ-காஷ்மீர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. கடந்த ரஞ்சி கோப்பை சீசனில் ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டிற்கான இராணி கோப்பை போட்டி முதல் முறையாக ஜம்மு-காஷ்மீர் மண்ணில் நடத்தப்படவுள்ளது.

இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இந்திய அணி தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளதால், முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களின் பெயர்கள் இந்த இராணி கோப்பை அணியில் பரிசீலிக்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக, கடந்த ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்ட இளம் வீரர்களுக்கு இந்த அணியில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பண்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் துணை கேப்டனாக சர்பராஸ் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், கடந்த உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சீசனில் பேட்டிங்கில் அசத்திய இளம் வீரர்கள் ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், ஆயுஷ் தோசேஜா, சனத் சங்வான் மற்றும் சுதீப் குமார் கராமி ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் விளையாட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் முகேஷ் குமார், முகேஷ் சௌத்ரி மற்றும் ஆர்யன் பாண்டே ஆகியோர் வேகப்பந்துவீச்சிலும், மானவ் சுதர், சரண்ஷ் ஜெயின், அனுகுல் ராய் உள்ளிட்டோர் சுழற்பந்துவீச்சிலும் பலம் சேர்க்கவுள்ளனர். நீண்ட நாட்களாகக் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த இந்தியாவின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் தீப், உடற்தகுதியைப் பொறுத்து அணியில் இணைக்கப்படுவார் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

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ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணி: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), சனத் சங்வான், ஷிகர் மோகன், சுதீப் கராமி, சர்ஃபராஸ் கான் (துணை கேப்டன்), ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், மானவ் சுதர், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகாஷ் தீப், முகேஷ் குமார், முகேஷ் சௌத்ரி, ஆர்யன் ஜுயல், ஆர்யன் பாண்டே, அனுகுல் ராய், ஆயுஷ் தோசேஜா.

TAGGED:

IRANI CUP 2026
இராணி கோப்பை 2026
ரிஷப் பந்த்
ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா
REST OF INDIA TEAM

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