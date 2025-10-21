ரிஷப் பந்த் கேப்டன், தமிழ்நாட்டின் சாய் சுதர்ஷன் துணை கேப்டன்! எந்த தொடரில் தெரியுமா?
Published : October 21, 2025 at 7:55 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா ஏ அணியின் கேப்டனாக ரிஷப் பந்தும், துணை கேப்டனாக தமிழ்நாட்டின் சாய் சுதர்ஷனும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ள தென்னாப்பிரிக்கா அணி இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளை விளையாடுகிறது. முதல் நான்கு நாள் நடைபெறவுள்ள டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 30-ல் தொடங்குகிறது. இரண்டாவது நான்கு நாள் ஆட்டம் நவம்பர் 6 முதல் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியை தேர்வுக் குழு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இந்தியா ஏ அணிக்கு ரிஷப் பந்த் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்குப் பிறகு கால் விரல் எலும்பு முறிவு காரணமாக விளையாடாமல் இருந்த ரிஷப் பந்த், உடல் தகுதி பெற்று மீண்டும் விளையாடவுள்ளார். அதே போல, இந்தியா ஏ அணிக்கு துணை கேப்டனாக தமிழ்நாட்டின் சாய் சுதர்சன் தேர்வாகியுள்ளார். இந்தத் தொடரில் இரண்டு நான்கு நாள் போட்டிகள் பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) சிறப்பு மையத்தில் (CoE) நடைபெறவுள்ளன.
2-வது நான்கு நாள் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணியில் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல். ராகுல், வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் முகமது சிராஜ், பிரதீஷ் கிருஷ்ணா மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
முதல் நான்கு நாள் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, என் ஜக்தீசன் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் சுதர்சன் (துணை கேப்டன்), தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், ஹர்ஷ் துபே, தனுஷ் சுத்க் கோட்டியன், மானவ் சுத்கோட்யான், மானவ் சுத்க் கோட்டியன், படோனி, சரண்ஷ் ஜெயின்.
2வது நான்கு நாள் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் சுதர்சன் (துணை கேப்டன்), தேவ்தத் பாடிக்கல், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஹர்ஷ் துபே, தனுஷ் கோட்யான், குர்ன் சுத்ர், குர்ன் சுத்ர், குர்ன் சுத்ர், குல்வேல் அத்ர், ஈஸ்வரன், பிரசித் கிருஷ்ணா, முகமது சிராஜ், ஆகாஷ் தீப்.