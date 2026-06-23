ஐபிஎல் மெகா டிரேடிங்: மீண்டும் டெல்லி அணிக்கு திரும்பிய ரிஷப் பந்த்; லக்னோ அணியில் இணைந்த குல்தீப் யாதவ்!
ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக முக்கியமான மற்றும் நட்சத்திர வீரர்களின் டிரேடிங் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக நடந்து முடிந்துள்ளது.
Published : June 23, 2026 at 2:02 PM IST
ஹைதராபாத்: லக்னோ அணியின் கேப்டனாக இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் தனது பழைய அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்குத் திரும்பும் அதேவேளையில், டெல்லி அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மே 31ஆம் தேதியுடன் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தது. இதில் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இறுதிப் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. குறிப்பாக, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி அணி, தற்போது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாகவும் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் முடிந்து சில வாரங்களே ஆகியுள்ள நிலையில், அடுத்த ஐபிஎல் தொடர் குறித்த விவாதங்கள் தற்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில், ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக முக்கியமான மற்றும் நட்சத்திர வீரர்களின் டிரேடிங் (பரிமாற்றம்) டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக நடந்து முடிந்துள்ளது.
Thank you Rishabh for all the memories 💙❤️ pic.twitter.com/c8NxWjl1KN— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) June 23, 2026
அந்தவகையில், லக்னோ அணியின் கேப்டனாக இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் தனது பழைய அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்குத் திரும்புகிறார். முன்னதாக, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் அடையாளமாகத் திகழ்ந்த அவர், 2016 முதல் 2024 வரை அந்த அணிக்காக 9 சீசன்களில் விளையாடியுள்ளார். டெல்லி அணிக்காக அதிகபட்ச போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு.
அதிலும் குறிப்பாக, அவர் 2021 முதல் 2024 சீசன் வரை டெல்லி அணியைக் கேப்டனாகவும் வழிநடத்தியுள்ளார். அதன்பின், ஐபிஎல் 2025 வீரர்கள் மெகா ஏலத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி இவரை ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக அதிகபட்ச தொகையான ரூ.27 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. மேலும், அந்த சீசன் முதல் அவர் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
🚨 Announcement 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
இருப்பினும், ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி கடந்த இரண்டு ஐபிஎல் சீசன்களிலும் எதிர்பார்த்த அளவு சோபிக்காமல், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது. குறிப்பாக, சமீபத்தில் நிறைவடைந்த ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்த தோல்விகளைச் சந்தித்த லக்னோ அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தது. இந்த மோசமான செயல்திறனைத் தொடர்ந்து, அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு ரிஷப் பந்த் விடுத்த கோரிக்கையை லக்னோ நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொண்டது.
இதற்கிடையில், அவர் எதிர்வரும் ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்திலும் பங்கேற்பார் என்று தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த நிலையில் தான், தற்சமயம் டிரேடிங் முறையில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ரூ.15 கோடிக்கு ரிஷப் பந்தைத் தனது அணியில் சேர்த்துள்ளது. குறிப்பாக, அவருடைய முந்தைய ஐபிஎல் ஒப்பந்த தொகையைக் காட்டிலும், ரூ.12 கோடி குறைவான தொகையில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி இந்த டிரேடிங்கை முடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
One of us. Always. 🐅— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) June 23, 2026
We will miss you, Tiger! 💙❤️ pic.twitter.com/GpCh0sSXaK
அதே நேரத்தில், டெல்லி அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். இவர் கடந்த ஐந்து சீசன்களாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராகச் செயல்பட்டு வந்தார். எனினும், நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் எதிர்பார்த்த அளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தத் தவறியதால், எதிர்வரும் ஐபிஎல் ஏலத்திற்கு முன்னதாகவே அவரை விடுவிக்க டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முடிவு செய்திருந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
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இந்நிலையில் தான், தற்சமயம் ரிஷப் பந்தைத் டிரேடிங் செய்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியானது, அவருக்குப் பதிலாகக் குல்தீப் யாதவை தனது அணியில் இணைத்துள்ளது. அதன்படி, குல்தீப் யாதவ் ரூ.13.50 கோடி ஒப்பந்தத் தொகையுடன் லக்னோ அணியில் விளையாடவுள்ளார். அடுத்த ஐபிஎல் சீசன் தொடங்க இன்னும் ஏறத்தாழ ஒரு வருடம் இருக்கும் நிலையிலும், டெல்லி மற்றும் லக்னோ அணிகளின் இந்த மெகா டிரேடிங் அடுத்த சீசன் மீதான எதிர்பார்ப்பைத் தற்போதே பல மடங்கு அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.