எஸ்ஏ20 லீக்: ரியான் ரிக்கெல்டன் சதம் வீண்; பரபரப்பான ஆட்டத்தில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் த்ரில் வெற்றி
டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசிய ரியான் ரிக்கெல்டன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : December 27, 2025 at 10:17 AM IST
கேப்டவுன்: எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணிக்கு எதிரான எஸ்.ஏ.20 லீக் ஆட்டத்தில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஃபிரான்சைஸ் டி20 லீக் தொடரான எஸ்.ஏ.20 லீக்கின் நான்காவது சீசன் நேற்று தொடங்கியது. இதில் கேப்டவுனில் நடைபெற்ற முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் எம்ஐ கேப்டவுன் அணியை எதிர்த்து டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு டெவான் கான்வே மற்றும் கேன் வில்லியம்சன் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 96 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், கேன் வில்லியம்சன் 40 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோஸ் பட்லரும் 22 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.
இதற்கிடையே தனது அரை சதத்தைப் பதிவு செய்திருந்த டெவான் கான்வே 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 64 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய ஹென்ரிச் கிளாசென் 22 ரன்களிலும், கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் 35 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த எவான் ஜோன்ஸ் 33 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 232 ரன்களைக் குவித்தது. கேப்டவுன் அணி தரப்பில் ஜார்ஜ் லிண்டே 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேப்டவுன் அணிக்கு ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் ரஸ்ஸி வேண்டர் டுசென் தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ரிக்கெல்டன் தொடக்கம் முதலே பவுண்டரிகளாக விளாசித் தள்ளி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
மறுபக்கம் வேண்டர் டுசென் 2 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, அடுத்து களமிறங்கிய ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ரிக்கெல்டனுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஜேசன் ஸ்மித் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 76 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஜேசன் ஸ்மித் 4 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
மறுபக்கம் தொடந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ரியான் ரிக்கெல்டன் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்த நிலையில், 63 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 11 சிக்ஸர்கள் என 113 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் நிக்கோலஸ் பூரன், டுவைன் பிரிட்டோரியஸ், ஜார்ஜ் லிண்டே, ரஷித் கான் போன்ற வீரர்களாலும் எதிரணியின் பந்துவீச்சை சமாளித்து ரன்களைச் சேர்க்க முடியவில்லை.
இதனால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணியால் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 217 ரன்களை மட்டுமே சேர்க்க முடிந்தது. டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் தரப்பில் ஈதன் போஷ் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் ரியான் ரிக்கெல்டன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.