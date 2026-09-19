மீண்டும் இணைந்த டிராவிட் - சேவாக் கூட்டணி: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்தியா த்ரில் வெற்றி!
ஆஸ்திரேலியா யு-19 அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய வீரர் யாஷ்பர்தன் சௌஹான் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
Published : September 19, 2026 at 10:16 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய யு-19 அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய யு-19 அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அண்டர்-19 அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் 2 போட்டிகள் கொண்ட மல்டி டே போட்டிகளிலும் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி, ராஜ்கோட்டில் உள்ள நிரஞ்சன் ஷா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக மழை பெய்த காரணத்தால், ஆட்டம் தலா 20 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய யு-19 அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் லக்ஷயா ராஜேஷ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆர்யவீர் சேவாக் 28 ரன்களுக்கும், லக்ஷயா ராஜேஷ் 15 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்துக் களமிறங்கிய குஷாக்ரா ஓஜா 16 ரன்களுக்கும், அர்ஜுன் ராஜ்புட் 15 ரன்களுக்கும் தங்களது விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த யாஷ்பர்தன் சௌஹான் மற்றும் அன்வய் டிராவிட் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யாஷ்பர்தன் சௌஹான் அரைசதம் கடந்தார். மறுபுறம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அன்வய் டிராவிட், 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் 38 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 54 ரன்கள் எடுத்திருந்த யாஷ்பர்தன் சௌஹானும் ஆட்டமிழந்தார்.
இதனால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய யு-19 அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 182 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலிய யு-19 அணி தரப்பில் ஸ்பென்சர் கிரீன் மற்றும் ஆலிவர் பீக் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். பின்னர், 183 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய யு-19 அணிக்கு, நீல் படேல் மற்றும் ஹெய்டன் பார்புலோவிக் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியது.
இதில் ஹெய்டன் 40 ரன்களிலும், நீல் படேல் 45 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஜாக் சோஸ்னெக் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், 55 ரன்கள் சேர்த்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். ஆனால், அதன்பின் அவரும் விக்கெட்டை இழக்கவே ஆஸ்திரேலிய அணி தடுமாறியது.
இறுதியில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் வெற்றிக்குக் கடைசி ஓவரில் 10 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலை இருந்தது. இந்திய அணி தரப்பில் கடைசி ஓவரை வீசிய மோஹித் உல்வா சிறப்பாகப் பந்துவீசியதுடன், அடுத்தடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய யு-19 அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 175 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
India U19 Won by 7 Run(s) #INDvAUS #U19YouthODI #1stOneDay Scorecard:https://t.co/EX791bJK68— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 18, 2026
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இந்திய அணி தரப்பில் யாஷ்பர்தன் சௌஹான் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய யு-19 அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய யு-19 அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்தியா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி ராஜ்கோட்டில் நடைபெற உள்ளது.