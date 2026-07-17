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இங்கிலாந்து தொடருடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ரோஹித் சர்மா ஓய்வு?

ரோஹித் சர்மாவின் ஓய்வு குறித்தோ அல்லது 2027 உலகக் கோப்பை திட்டங்கள் குறித்தோ பிசிசிஐ தரப்பிலோ அல்லது ரோஹித் சர்மாவோ இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

ரோஹித் சர்மா
ரோஹித் சர்மா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 11:18 AM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நடப்பு ஒருநாள் தொடருடன், சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா ஓய்வு பெற வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று கார்டிஃபில் நடந்து முடிந்தது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 233 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. பின்னர் 234 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி 44.1 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து வெற்றி இலக்கை எட்டி, 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி சமன் செய்துள்ளது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி ஜூலை 19ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன

லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கு முன்னதாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் அதிரடி தொடக்க வீரருமான ரோஹித் சர்மா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

குறிப்பாக, 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரை மனதில் வைத்து, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் போன்ற இளம் வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்திய ஒருநாள் அணியை மறுசீரமைக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. ரோஹித் சர்மாவின் ஓய்வு குறித்தோ அல்லது 2027 உலகக் கோப்பை திட்டங்கள் குறித்தோ பிசிசிஐ தரப்பிலோ அல்லது ரோஹித் சர்மாவோ இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

வரவிருக்கும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரை இலக்காகக் கொண்டு, ரோஹித் சர்மா தனது உடல் எடையைக் குறைத்து தீவிர உடற்தகுதியுடன் இந்த இங்கிலாந்து தொடரில் களமிறங்கினார். எனினும், இந்தத் தொடரின் முதல் இரு போட்டிகளிலும் அவர் 11 மற்றும் 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளார். தேர்வுக்குழுவினர் எதிர்காலத் திட்டங்களை நோக்கிச் சிந்தித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி, ரோஹித் சர்மா அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்பட்ட நிலையிலும், அணி நிர்வாகம் அவருக்கு முழு ஆதரவை வழங்கியுள்ளது.

இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின் தோல்விக்குப் பிறகு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷூ கோடக், "ரன் குவிக்கவில்லை என்பதற்காக ரோஹித் போன்ற ஒரு ஜாம்பவானைக் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது, அவர் மீது அணி நிர்வாகத்தின் தரப்பிலிருந்து எந்தவித அழுத்தமும் இல்லை" என்று கூறி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். இருப்பினும், தேர்வுக்குழு இளம் வீரர்களை நோக்கித் தனது பார்வையைத் திருப்பத் தொடங்கியுள்ளதாகத் தொடர்ந்து தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

ஏற்கனவே கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற பிறகு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மே மாதம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ரோஹித் சர்மா தனது ஓய்வை அறிவித்தார். தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள 3ஆவது ஒருநாள் போட்டியோடு சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு அவர் முழுமையாக விடைபெறுவாரா அல்லது சதமடித்து விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு இந்திய ஒருநாள் அணியில் அறிமுகமான ரோஹித் சர்மா, இதுவரை 287 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 33 சதங்கள், 62 அரைசதங்கள் மற்றும் 3 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இரட்டை சதங்கள் என ஒட்டுமொத்தமாக 12,674 ரன்களைக் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளார். மேலும், இவரது தலைமையிலான இந்திய ஒருநாள் அணி 2023 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதோடு, 2025ஆம் ஆண்டு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பைத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ROHIT SHARMA RETIREMENT
INDIA VS ENGLAND
ROHIT SHARMA BCCI
ரோஹித் சர்மா
IND VS ENG LORDS ODI

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