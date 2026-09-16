ETV Bharat / sports

மேத்யூ ரென்ஷா சதம், நாதன் எல்லிஸ் ஐந்து விக்கெட்; முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் மேத்யூ ரென்ஷா சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஹராரேவில் நடைபெற்ற ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, ஜிம்பாப்வே அணியை பந்துவீச அழைத்தது.

அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி ஆரம்பத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இந்த போட்டியில் கூப்பர் கானலி அரைசதம் கடந்த நிலையில், மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கிய மேத்யூ ரென்ஷா அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 294 ரன்களைச் சேர்த்தது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக மேத்யூ ரென்ஷா 109 ரன்களையும், கூப்பர் கானலி 51 ரன்களையும் எடுத்தனர். ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நியூமென் நியாம்ஹுரி 5 விக்கெட்டுகளையும், பிராட் எவன்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். பின்னர் 295 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி, தொடக்கம் முதலே ஆஸ்திரேலியாவின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் தடுமாறியது.

அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பென் கரண், பிரையன் பென்னெட், இன்னசென்ட் கையா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் சிக்கந்தர் ராஜா மற்றும் அனுபவ வீரர் கிரெய்க் எர்வின் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், சீரான வேகத்தில் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், 98 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கான பாதையையும் ஏற்படுத்தித் தந்தனர். அதன்பின் 59 ரன்களில் கிரெய்க் எர்வின் ஆட்டமிழக்க, 57 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு சிக்கந்தர் ராஜாவும் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் வெஸ்லி மாதவேரே 22 ரன்களையும், பிராட் எவன்ஸ் 18 ரன்களையும் சேர்க்க, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர்.

இதையும் படிக்கவும்

இதன் காரணமாக ஜிம்பாப்வே அணி 45.1 ஓவர்களில் 235 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் நாதன் எல்லிஸ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய மேத்யூ ரென்ஷா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

ஆஸ்திரேலியா ஜிம்பாப்வே
மேத்யூ ரென்ஷா சதம்
நாதன் எல்லிஸ் பந்துவீச்சு
ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி
AUSTRALIA BEAT ZIMBABWE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.