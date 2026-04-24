கிரிக்கெட்டின் அடையாளம்... சதங்களின் நாயகன் சச்சினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!
சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் சச்சின் டெண்டுல்கர் படைத்திருக்கும் சில இமாலய சாதனைகளை குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : April 24, 2026 at 3:23 PM IST
ஹைதராபாத்: 'கிரிக்கெட்டின் கடவுள்', 'மாஸ்டர் பிளாஸ்டர்', 'லிட்டில் மாஸ்டர்', 'ரன் மெஷின்' என பல்வேறு புனைப்பெயர்களுக்கு சொந்தக்காரர் சச்சின் டெண்டுல்கர். 1973 ஆம் ஆண்டு மும்பையில் பிறந்த சச்சின் டெண்டுல்கர், தனது 16-வது வயதில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் சர்வதேச அரங்கில் தடம் பதித்தார். அதன் பின் நடந்த அனைத்தும் சரித்திரத்தில் பொன் எழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட்ட வரலாறை நாம் அறிவோம்.
இதன் காரணமாக, தேசிய அளவில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதினை பெற்ற முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். அதன் பின் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு சச்சின் டெண்டுல்கரின் பங்களிப்பை அங்கிகரிக்கும் வகையில், இந்திய அரசின் மிக உயரிய விருதான 'பாரத ரத்னா' விருதும் வழங்கப்பட்டது.
Celebrating the greatest batsman of all time, 'Master Blaster' Sachin Tendulkar on his birthday!
இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது 53 ஆவது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். அவருக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள பல துறைகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள், இந்நாள் வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் தங்களின் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் சச்சின் டெண்டுல்கர் படைத்திருக்கும் சில இமாலய சாதனைகளை குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
6⃣6⃣4⃣ international matches 🙌— BCCI (@BCCI) April 24, 2026
3⃣4⃣,3⃣5⃣7⃣ international runs 🫡
Only cricketer to score 1⃣0⃣0⃣ international hundreds 💯
Member of #TeamIndia's ICC Men's ODI World Cup 2011 winning campaign 🏆
Wishing the legendary Sachin Tendulkar @sachin_rt a very happy birthday 🎂🥳 pic.twitter.com/LAs8KbEUPd
- மிக நீண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கான உலக சாதனையை சச்சின் டெண்டுல்கர் தன் பெயரில் வைத்துள்ளார். அவர் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 22 ஆண்டுகள் விளையாடி சாதனை படைத்துள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக, இலங்கை வீரர் சனத் ஜெயசூரியா 21 ஆண்டுகள் விளையாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இனி வரும் காலங்களில் இந்த சாதனையை முறியடிப்பது என்பது சற்று சாத்தியமற்றது தான் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.
- ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் (ODI) 18,426 ரன்கள் எடுத்து, அதிக ரன்கள் எடுத்ததற்கான உலக சாதனையையும் சச்சின் டெண்டுல்கர் தன் வசம் வைத்துள்ளார். இந்த பட்டியளில், விராட் கோலி 14,797 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். இருப்பினும், தற்சமயம் பெரிதளவில் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நடைபெறாமல் இருப்பதால் சச்சினின் சாதனையை கோலி முறியடிப்பது சற்று கடினமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது
- சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 664 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடி, அதிக போட்டிகளில் விளையாடியதற்கான உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இருப்பினும் இந்த சானையை இலங்கையில் முன்னாள் கேப்டன் மஹேல ஜெயவர்தனே முறியடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனல் ஜெயவர்தனே 652 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில், அவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இதனால் இதுநாள் வரையிலும் இந்த சாதனையானது முறியடிக்கப்படாமல் உள்ளது.
- டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் (51) அடித்த உலக சாதனையை சச்சின் டெண்டுல்கர் வைத்துள்ளார். தற்சமயம் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் 41 சதங்களை விளாசியுள்ள நிலையில், சச்சினின் சாதனையையும் அவர் முறியடிப்பார் என்ற பேச்சுகள் உள்ளன. இருப்பினும் ஜோ ரூட்டால் தற்போதைக்கு சச்சினின் சாதனையை முறியடிப்பது சாத்தியமில்லை.
- சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மொத்தம் 62 முறை 'ஆட்ட நாயகன்' விருதை வென்று உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இதுநாள் வரையிலும் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் வேறு எந்த வீரரும் 50 முறை கூட ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றது கிடையாது. சச்சினுக்கு அடுத்த இடத்தில், விராட் கோலி 45 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.
- சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரன்களை குவித்த ஒரே வீரராகவும் தற்போது வரையில் சச்சின் டெண்டுல்கர் உள்ளார். அவர் மொத்தமாக 463 போட்டிகளில் 49 சதங்கள் உட்பட 18,426 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர அவர் தனது பவுலிங்கிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அவர் மொத்தமாக 154 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் 2000 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்த ஒரே வீரராகவும் சச்சின் டெண்டுல்கர் உள்ளார். அவர் மொத்தமாக 6 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் விளையாடி, அதில் 2,278 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இது தவிர, ஒரே உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அதிகபட்சமாக 673 ரன்களையும் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
- உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியதற்கான உலக சாதனையையும் சச்சின் டெண்டுல்கர் தன்வசம் வைத்துள்ளார். அவர் மொத்தமாக 200 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி இந்த சாதனையை படைத்தார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் 188 போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு சச்சின் டெண்டுல்கர் படைத்துள்ள சாதனைகளை வெறும் ஒரு பதிவில் அடக்கிவிட முடியாது; அதற்கு ஒரு காவியமே எழுத வேண்டும். 200 டெஸ்ட் போட்டிகள், 100 சர்வதேச சதங்கள், 34 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்கள் என அவரது பிரமிக்கத்தக்க புள்ளிவிவரங்கள் ஒருநாள் யாராலாவது முறியடிக்கப்படலாம். ஆனால், மைதானத்தில் 'சச்சின்... சச்சின்...' என ஒட்டுமொத்த தேசமும் முழங்கிய அந்த உணர்வையும், அவர் மீதான தீராத காதலையும் யாராலும் அடைய முடியாது. கிரிக்கெட்டை வணக்கும் ரசிகர்களுக்கு, கடவுள் எப்போது சச்சின் மட்டும் தான். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர்...!
Wishing Sachin Tendulkar a very happy birthday 🎉— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) April 24, 2026
His journey is one of unmatched excellence, from making his debut for Mumbai at just 15 to becoming the highest run-scorer in international cricket. The first cricketer to score 100 international centuries, he remains a true icon… pic.twitter.com/16Kh3DaVnK