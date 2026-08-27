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லா லிகா 2026 | ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்திய எம்பாப்பே; புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து ரியல் மாட்ரிட் ஆதிக்கம்!

ரியல் சோசிடாட் அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி லா லிகா புள்ளிப்பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

ரியல் மாட்ரிட் vs ரியல் சோசிடாட்
ரியல் மாட்ரிட் vs ரியல் சோசிடாட் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 10:30 AM IST

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ஹைதராபாத்: லா லிகா கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான லீக் போட்டியில், ரியல் சோசிடாட் அணியை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ரியல் மாட்ரிட் அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஸ்பெயின் நாட்டின் கால்பந்து திருவிழா என்று அழைக்கப்படும் 'லா லிகா' (LALIGA) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், ரியல் சோசிடாட் அணியை எதிர்த்து ரியல் மாட்ரிட் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில், ஆரம்பம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இதில் ஆட்டத்தின் 40ஆவது நிமிடத்தில், மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே அதிரடியாக ஒரு கோலடித்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். ஆனால், ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு இந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நேரம் நீடிக்கவில்லை. ஆட்டத்தின் 44ஆவது நிமிடத்தில் பலமாக மீண்டெழுந்த ரியல் சோசிடாட் அணிக்கு, லுகா சுசிக் பதில் கோல் அடித்து அதிர்ச்சியளித்தார். இதன் காரணமாக விறுவிறுப்பான முதல் பாதி ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரியல் மாட்ரிட் அணி அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 60ஆவது நிமிடத்தில் கிலியன் எம்பாப்பே தனது இரண்டாவது கோலை அடித்து அணிக்கு மீண்டும் முன்னிலையைத் தேடித்தந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 68ஆவது நிமிடத்தில் வினிசியஸ் ஜூனியரும் ஒரு கோல் அடிக்க, மாட்ரிட் அணி 3–1 என்ற கணக்கில் வலுவான நிலையை எட்டியது.

எதிரணிக்கு மேலும் நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், ஆட்டத்தின் 80ஆவது நிமிடத்தில் கிலியன் எம்பாப்பே தனது மூன்றாவது கோலை அடித்து 'ஹாட்ரிக்' சாதனை படைத்ததுடன், அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 4–1 என்ற கோல் கணக்கில் ரியல் சோசிடாட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

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இந்தத் தொடர் வெற்றியின் மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி லா லிகா புள்ளிப்பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபுறம், ரியல் சோசிடாட் அணியானது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது தோல்வியைப் பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து, ரியல் மாட்ரிட் அணி தனது அடுத்த லீக் போட்டியில் மலகா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LALIGA 2026
REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD
KYLIAN MBAPPé
ரியல் மாட்ரிட்
REAL MADRID

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