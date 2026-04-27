ஐபிஎல் 2026: பவுலிங்கை தேர்வு செய்த ஆர்சிபி; அறிமுக வீரர்களுடன் களமிறங்கும் டெல்லி
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரர்கள் சாஹில் பராக் மற்றும் கைல் ஜேமிசன் ஆகியோருடன், துஷ்மந்தா சமீராவுக்கும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 27, 2026 at 7:17 PM IST
டெல்லி: அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 39-வது லீக் ஆட்டத்தில் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரர்கள் சாஹில் பராக் மற்றும் கைல் ஜேமிசன் ஆகியோருடன், துஷ்மந்தா சமீராவுக்கும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
🚨Toss update from New Delhi🚨@rcbtweets won the toss and elected to bowl first against @delhicapitals— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2026
மறுபக்கம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் எந்தவித மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. முன்னதாக இவ்விரு அணிகளும் நடப்பு சீசனில் மோதிய நிலையில், அதில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வெற்றி பெற்றிருந்தது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அதற்கான பதிலடியை கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
பிளேயிங் லெவன்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: சாஹில் பராக், கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், துஷ்மந்தா சமீரா, குல்தீப் யாதவ், டி நடராஜன்.
இம்பேக்ட் வீரர் - ஆகிப் நபி, அஷுதோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகாம், திரிபுரனா விஜய், அபிஷ்சேக் போரல்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜித்தேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குர்னால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலீம் தார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா
இம்பேக்ட் வீரர் - ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோர்டன் காக்ஸ், மங்கேஷ் யாதவ், விக்கி ஆஸ்வால், வெங்கடேஷ் ஐயர்.
Our young Tiger makes his IPL Debut tonight at home 🔥💪— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 27, 2026
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பெங்களூரு அணி 20 போட்டிகளிலும், டெல்லி அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. அதே சமயம் அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அதில் பெங்களூரு அணி 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
அருண் ஜெட்லி மைதானம்
டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.