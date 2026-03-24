ரசிகர்களுக்காக ஆர்சிபி செய்த நெகிழ்ச்சியான செயல் - குவியும் பாராட்டுகள்
கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்த 11 ரசிகர்களின் நினைவாக இந்த சீசன் முழுவதும் ஆர்சிபி அணி வீரர்கள் தங்களின் பயிற்சிகளின் போது '11' எண் கொண்ட ஜெர்சி அணிந்து விளையாடுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 24, 2026 at 4:23 PM IST
Updated : March 24, 2026 at 5:02 PM IST
பெங்களூரு: ஆர்சிபி கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 11 ரசிகர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, சின்னசாமி மைதானத்தில் 11 இருக்கைகள் நிரந்தரமாக காலியாக வைக்கப்படும் என்று ஆர்சிபி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 சீசனின் முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டி மார்ச் 28ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
யாஷ் தயாள் விலகல்
மேற்கொண்டு இப்போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையையும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இன்றைய தினம் தொடங்கி இருந்தது. இந்த நிலையில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தரப்பில் இருந்து இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள் தனிப்பட்ட காரணங்களால் ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 A TRIBUTE TO 11 VICTIMS BY RCB. 🚨
- KSCA and RCB will unveil a memorial Plaque at the Chinnaswamy Stadium where they’ll reserve 11 seats in the memory of the stampede victims. (TOI). pic.twitter.com/EhFlE9Fmyr
முன்னதாக யாஷ் தயாள் மீதுள்ள வழக்குகள் காரணமாக, ஆர்சிபி அணியின் பயிற்சி முகாமில் அவர் இணையாததுடன், அணிக்கான பேருந்திலும் அவருடைய புகைப்படமானது இடம்பெறவில்லை. இதனால் அவர் இந்த சீசனில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்விகள் அதிகரித்து வந்த நிலையில், தற்சமயம் யாஷ் தயாள் தனிப்பட்ட காரணங்களால் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுவதுமாக விலகியுள்ளார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆர்சிபி எடுத்த முக்கிய முடிவு
இதுதவிர்த்து கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஆர்சிபி அணியின் வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதன் காரணமாக பெங்களூரு மைதானத்தில் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்தவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர், பல்வேறு விதிமுறைகளுடன் பெங்களூருவில் ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்தலாம் என்று கர்நாடகா அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஐபிஎல் 2026 தொடரின் போட்டி நாள்களில் நடைபெறும் பயிற்சிகளின் போது, ஆர்சிபி அணி வீரர்கள் அனைவரும் அந்த 11 ரசிகர்களைக் கௌரவிக்கும் விதமாக 11ஆம் எண் கொண்ட ஜெர்சியை அணிந்து பயிற்சி செய்வார்கள் என்றும், மைதானத்தில் அவர்களின் நினைவாக 11 இருக்கைகள் நிரந்தரமாக ஒதுக்கப்படும் என்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஆர்சிபி அணியின் சிஇஓ ராஜேஷ் மேனன் கூறுகையில்,"கடந்தாண்டு ஜூன் 4 அன்று நாம் இழந்த 11 ரசிகர்களின் நினைவாக, வீரர்கள் பயிற்சியின் போது 11 ஆம் எண் ஜெர்சியை அணிந்து பயிற்சி செய்வார்கள். அதன்படி, போட்டி நாளன்று வார்ம்-அப் செய்யும்போதும் அவர்கள் இந்த ஜெர்சியையே அணிவார்கள். மேலும், அந்த ரசிகர்களுக்காக சின்னசாமி மைதானத்தில் 11 இருக்கைகளை நாங்கள் ஒதுக்கி வைத்துள்ளோம்.
RCB to honour stampede victims. Players to train with No. 11 jersey, franchise looking to reserve 11 seats permanently🙏🏻
says CEO Rajesh Menon😊
அது அவர்கள் எப்போதும் நம்முடன் இருக்கிறார்கள் என்பதை குறிக்கும்.மேலும் மைதானத்தின் உட்புற நுழைவு வாயில் அருகே உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட நினைவுத் தூண் ஒன்றும் நிறுவப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழந்த ரசிகர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக ஆர்சிபி எடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கைகள் ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.