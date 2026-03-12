ஐபிஎல் 2026: முதல் போட்டியில் சன் ரைசர்ஸை எதிர்கொள்ளும் ஆர்சிபி - முழு அட்டவணை
மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Published : March 12, 2026 at 12:04 PM IST
ஹைதராபாத்: 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19-வது சீசன் இந்தாண்டு மார்ச் இறுதியில் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான வீரர்களின் மினி ஏலமும் சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தங்களின் பயிற்சிகளை தொடங்கி வருகின்றன.
இதனையடுத்து 2026 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் அச்சமயத்தில் போட்டி அட்டவணையானது வெளியிடப்படவில்லை. இந்நிலையில் தான் நேற்றைய தினம் ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதற்கட்ட போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டது.
அந்த வகையில் மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது இரவு 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
அதே சமயம் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது மார்ச் 30 ஆம் தேதி அன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டி கௌஹாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
மேலும் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வரையிலான போட்டி அட்டவணை மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் தேதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள போட்டி அட்டவணைகள் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 போட்டி அட்டவணை
|தேதி
|மோதும் அணிகள்
|நேரம்
|இடம்
|மார்ச் 28
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
|இரவு 7.30 மணி
|பெங்களூரு
|மார்ச் 29
|மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|மும்பை
|மார்ச் 30
|ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|கௌஹாத்தி
|மார்ச் 31
|பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|முல்லன்பூர்
|ஏப்ரல் 01
|லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|லக்னோ
|ஏப்ரல் 02
|கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
|இரவு 7.30 மணி
|கொல்கத்தா
|ஏப்ரல் 03
|சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|சென்னை
|ஏப்ரல் 04
|டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
|மாலை 3.30 மணி
|டெல்லி
|ஏப்ரல் 04
|குஜராத் டைட்டன்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|அஹ்மதாபாத்
|ஏப்ரல் 05
|சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
|மாலை 3.30 மணி
|ஹைதராபாத்
|ஏப்ரல் 05
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|பெங்களூரு
|ஏப்ரல் 06
|கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|கொல்கத்தா
|ஏப்ரல் 07
|ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|கௌகாத்தி
|ஏப்ரல் 08
|டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|டெல்லி
|ஏப்ரல் 09
|கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|கொல்கத்தா
|ஏப்ரல் 10
|ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|இரவு 7.30 மணி
|கௌகாத்தி
|ஏப்ரல் 11
|பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
|மாலை 3.30 மணி
|முல்லன்பூர்
|ஏப்ரல் 11
|சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ்
|இரவு 7.30 மணி
|சென்னை
|ஏப்ரல் 12
|லக்னோ சூப்பர்ஜெயன்ட்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|மாலை 3.30 மணி
|லக்னோ
|ஏப்ரல் 12
|மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்
|இரவு 7.30 மணி
|மும்பை