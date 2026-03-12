ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: முதல் போட்டியில் சன் ரைசர்ஸை எதிர்கொள்ளும் ஆர்சிபி - முழு அட்டவணை

மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸை எதிர்கொள்ளும் ஆர்சிபி
முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸை எதிர்கொள்ளும் ஆர்சிபி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 12:04 PM IST

ஹைதராபாத்: 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19-வது சீசன் இந்தாண்டு மார்ச் இறுதியில் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான வீரர்களின் மினி ஏலமும் சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தங்களின் பயிற்சிகளை தொடங்கி வருகின்றன.

இதனையடுத்து 2026 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் அச்சமயத்தில் போட்டி அட்டவணையானது வெளியிடப்படவில்லை. இந்நிலையில் தான் நேற்றைய தினம் ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதற்கட்ட போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டது.

அந்த வகையில் மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது இரவு 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

அதே சமயம் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது மார்ச் 30 ஆம் தேதி அன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டி கௌஹாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

மேலும் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வரையிலான போட்டி அட்டவணை மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் தேதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள போட்டி அட்டவணைகள் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 போட்டி அட்டவணை

தேதிமோதும் அணிகள்நேரம்இடம்
மார்ச் 28ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்இரவு 7.30 மணிபெங்களூரு
மார்ச் 29மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இரவு 7.30 மணிமும்பை
மார்ச் 30ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இரவு 7.30 மணிகௌஹாத்தி
மார்ச் 31பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் இரவு 7.30 மணிமுல்லன்பூர்
ஏப்ரல் 01லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் இரவு 7.30 மணிலக்னோ
ஏப்ரல் 02கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இரவு 7.30 மணிகொல்கத்தா
ஏப்ரல் 03சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் இரவு 7.30 மணிசென்னை
ஏப்ரல் 04டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் மாலை 3.30 மணிடெல்லி
ஏப்ரல் 04குஜராத் டைட்டன்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இரவு 7.30 மணிஅஹ்மதாபாத்
ஏப்ரல் 05சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மாலை 3.30 மணிஹைதராபாத்
ஏப்ரல் 05ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இரவு 7.30 மணிபெங்களூரு
ஏப்ரல் 06கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் இரவு 7.30 மணிகொல்கத்தா
ஏப்ரல் 07ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் இரவு 7.30 மணிகௌகாத்தி
ஏப்ரல் 08டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் இரவு 7.30 மணிடெல்லி
ஏப்ரல் 09கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் இரவு 7.30 மணிகொல்கத்தா
ஏப்ரல் 10ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருஇரவு 7.30 மணிகௌகாத்தி
ஏப்ரல் 11பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மாலை 3.30 மணிமுல்லன்பூர்
ஏப்ரல் 11சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் இரவு 7.30 மணிசென்னை
ஏப்ரல் 12லக்னோ சூப்பர்ஜெயன்ட்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் மாலை 3.30 மணிலக்னோ
ஏப்ரல் 12மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் இரவு 7.30 மணிமும்பை

