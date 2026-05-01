ETV Bharat / sports

குஜராத்துக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்விக்கான காரணம் இதுதான்; சொல்கிறார் ஆர்சிபி கேப்டன் படிதார்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 3ஆவது தோல்வியை தழுவி 12 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது.

ரஜத் படிதார்
ரஜத் படிதார் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அஹ்மதாபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்ததே தங்களின் தோல்விக்கு காரணம் என ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ஆர்சிபி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி அணி 19.2 ஓவர்களில் 155 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக தேவ்தத் படிக்கல் 40 ரன்களையும், விராட் கோலி 28 ரன்களையும் சேர்த்தனர். குஜராத் தரப்பில் அர்ஷத் கான் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் அணியில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 43 ரன்களையும், ஜோஸ் பட்லர் 39 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். இறுதியில் ராகுல் திவேத்தியா 27 ரன்களை சேர்த்து வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 15.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆர்சிபி அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் நீடிக்கிறது. மறுபக்கம் ஆர்சிபி அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 3ஆவது தோல்வியை தழுவி 12 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது. இந்நிலையில், மிடில் ஓவர்களில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்ததே தங்களின் தோல்விக்கு மிக முக்கியக் காரணம் என்று ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்த ஆடுகளத்தில் நாங்கள் எடுத்த 155 ரன்கள் என்பது வெற்றிக்கு போதுமான ஸ்கோர் அல்ல. குறிப்பாக பவர்பிளேவில் நாங்கள் ரன்களை சேர்க்க தவறினோம். அதன்பின், மிடில் ஓவர்களில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்ததே தங்களின் தோல்விக்கு மிக முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது. ஏனெனில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்ததன் காரணமாக எங்களால் நினைத்த ஸ்கோரை எட்டமுடியவில்லை.

இருப்பினும், குறைவான ஸ்கோராக இருந்தாலும் எதிரணிக்கு நெருக்கடி கொடுத்த எங்கள் பவுலர்களுக்கு எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நாங்கள் தற்போது இந்தத் தோல்வியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்புவோம். எங்கள் நோக்கம் புள்ளி பட்டியலை பார்ப்பது அல்ல, மாறாக நல்ல கிரிக்கெட்டை விளையாடுவதே ஆகும்" என்று தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தங்களுடைய அடுத்த லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மே 7ஆம் தேதி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

TAGGED:

ROYAL CHALLENGERS VS TITANS
RCB NEXT MATCH 2026
IPL 2026 POINTS TABLE
RAJAT PATIDAR INTERVIEW
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.