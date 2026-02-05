WPL 2026: மந்தனா, ஜார்ஜியா அபாரம்; இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது ஆர்சிபி

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 11:16 PM IST

2 Min Read
வதோதரா: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிரான மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப் போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 4ஆவது சீசன் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்த தொடரில் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும், ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டி வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய டெல்லி அணிக்கு லீசெல் லீ மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் ஷஃபாலி வர்மா 20 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த லீசெல் லீயும் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த லாரா வோல்வார்ட் மற்றும் கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதில் இருவரும் இணைந்து 76 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஜெமிமா 8 பவுண்டரிகளுடன் 57 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த லாரா வோல்வார்ட் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களைச் சேர்க்க, அவருடன் இணைந்து விளையாடிய சினென்லே ஹென்றி 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 203 ரன்களை சேர்த்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் நதின் டி கிளார்க், அருந்ததி ரெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில் தொடக்க வீராங்கனை கிரேஸ் ஹாரிஸ் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஜார்ஜியா வோல் இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்தும் அசத்தினர்.

மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 160 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய நிலையில், ஜார்ஜியா வோல் 14 பவுண்டரிகளுடன் 79 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணியின் அதிரடி வீராங்கனை ரிச்சா கோஷும் 6 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

மேற்கொண்டு அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்மிருதி மந்தனாவும் 12 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 87 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக ஆர்சிபி அணியின் வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 10 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. இறுதியில் ராதா யாதவ் அடுத்தடுத்த பந்துகளில் பவுண்டரிகளை விளாசியதுடன் அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 19.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றி மூலம் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடர் வரலாற்றில் ஆர்சிபி அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. அதேசமயம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டுள்ளது.

