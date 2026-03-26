'எனது டிஎன்ஏ-வில் ஆர்சிபி இருக்கிறது': விஜய் மல்லையா நெகிழ்ச்சி பதிவு
ஐபிஎல் தொடரின் பிரபலமான அணிகளில் ஒன்றான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை, ஆதித்யா பிர்லா குழுமம் தலைமையிலான கூட்டமைப்பு சுமார் ரூ.16,706 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது.
Published : March 26, 2026 at 11:20 AM IST
ஹைதராபாத்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் உரிமம் கைமாறிய நிலையில், அந்த அணியின் முன்னாள் உரிமையாளர் விஜய் மல்லையா தனது வாழ்த்துகளையும் பழைய நினைவுகளையும் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி புதிய உரிமையாளருடன் இந்த ஐபிஎல் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அந்த வகையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை, ஆதித்யா பிர்லா குழுமம் தலைமையிலான கூட்டமைப்பு சுமார் ரூ.16,706 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது. இந்த கூட்டமைப்பில் ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்துடன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, போல்ட் வென்ச்சர்ஸ் மற்றும் பிளாக்ஸ்டோன் ஆகிய நிறுவனங்கள் உள்ளன.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அணியின் உரிமையாளராக இருந்த யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திடமிருந்து 100 சதவீத பங்குகளையும் இந்த கூட்டமைப்பு வாங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக ஐபிஎல் தொடர் மட்டுமின்றி மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரிலும் ஆர்சிபி அணியின் உரிமையானது ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்திற்கு சென்றுள்ளது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிக அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட அணி என்ற பெருமையையும் ஆர்சிபி பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மிகப் பெரும் தொகைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது குறித்து, அந்த அணியின் முன்னாள் உரிமையாளர் விஜய் மல்லையா எக்ஸ் பக்கத்தில் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது பதிவில், "ஆர்சிபி அணியின் புதிய உரிமையாளர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகவும் மதிப்புமிக்க இந்த ஐபிஎல் அணி எதிர்வரும் சீசனிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட எனது வாழ்த்துகளையும் கூறிக்கொள்கிறேன்.
கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டில் ரூ.450 கோடிக்கு நான் இந்த அணியை வாங்கிய போது, பலர் என்னைப் பார்த்து சிரித்தார்கள். எனது முதலீட்டை ஒரு வீணான ஆடம்பரத் திட்டம் என்று விமர்சித்தார்கள். ஆனால் அந்த பைத்தியக்காரத்தனமான முடிவுக்குப் பின்னால் 'ராயல் சேலஞ்ச்' பிராண்டை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தது. அதன் காரணமாகவே அந்த அணிக்கு ஆர்சிபி என்று பெயரிட்டேன். அன்று நான் முதலீடு செய்த 450 கோடி ரூபாய், இன்று 16,500 கோடி ரூபாயாக வளர்ந்திருப்பதைப் பார்ப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
தற்சமயம் உலகின் சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராக இருக்கும் விராட் கோலியை தேர்ந்தெடுத்தது உள்ளிட்ட பல மறக்க முடியாத நினைவுகளுடன், ஆர்சிபி எப்போதும் எனது டிஎன்ஏ-வின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கும். எனது தலைமையின் கீழும், அதற்குப் பிறகும் ஆர்சிபியுடன் இணைந்த அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். பெங்களூருவின் சிங்கம் ஆர்சிபி-க்கு உங்கள் ஆதரவை எப்போதும் போல தொடர்ந்து வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து அவரது எக்ஸ் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
I would like to heartily congratulate the new owners of RCB. I wish them the very best and Godspeed with the most valuable IPL franchise. When I bought the franchise in 2008 for INR 450 crores, most people laughed at me and criticised my investment as a vanity project. Behind my…— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 26, 2026
இதையும் படிங்க
புதிய உரிமையாளருடன் களமிறங்க இருக்கும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி லீக்கின் முதல் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மார்ச் 28 ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருவதுடன், ரசிகர்களும் போட்டியை காண ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.