ஐபிஎல் 2026: விதிகளை மீறியதாக ஆர்சிபி பயிற்சியாளர் ஆண்டி பிளவருக்கு அபராதம்

ஆண்டி பிளவர்
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 5:48 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்டி பிளவருக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 15 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 166 ரன்களை எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக திலக் வர்மா 57 ரன்களை சேர்த்தார். ஆர்சிபி அணி தரப்பில் புவனேஷ்வர் குமார் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் குர்னால் பாண்டியா 73 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டியதுடன் 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது அசத்தியது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய புவனேஷ்வர் குமார் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்நிலையில், இப்போட்டியின் போது நான்காவது நடுவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட குற்றத்திற்காக ஆர்சிபி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்டி பிளவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆர்சிபி அணி பேட்டிங் செய்த போது இன்னிங்ஸின் 17ஆவது ஓவரை அல்லா கசன்ஃபர் வீசினார். அப்போது ஓவரின் 2ஆவது பந்தை எதிர்கொண்ட குர்னால் பாண்டியா பவுண்டரி அடிக்கும் முனைப்பில் பந்தை தூக்கி அடித்தார்.

அப்போது பவுண்டரி அருகே இருந்த மும்பை வீரர் நமன் தீர், பந்தைப் பிடித்த சந்தேகம் எழுந்தது. ஏனெனில் அவர் பந்தை பிடித்த சமயத்தில் பவுண்டரி எல்லையை தொட்டது போல் இருந்தது. இதனையடுத்து மூன்றாம் நடுவரும் காணொளி வாயிலாக பவுண்டரியை சரிபார்த்தார். நீண்ட நேரம் பவுண்டரியை சரிபார்த்த மூன்றாம் நடுவர், இறுதியில் அவர் அதனை டாட் பால் என்று அறிவித்தார். இது ஆர்சிபி தரப்பை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

இந்த முடிவால் அதிருப்தியடைந்த ஆர்சிபி அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்டி பிளவர், டக்-அவுட் பகுதியில் இருந்த நான்காம் நடுவரிடம் ஆக்ரோஷமாக வாதிட்டார். நடுவர்களின் முடிவை விமர்சித்ததோடு, அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட தேவையற்ற காலதாமதம் குறித்தும் அவர் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார். மேற்கொண்டு அச்சமயத்தில் அவர் சில தவறான வார்த்திகளை கூறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, ஐபிஎல் நடத்தை விதி எண் பிரிவு 2.3-ன் படி போட்டியின் போது தகாத வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துதல், நடுவரின் முடிவை அவமதித்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படியில் ஆர்சிபி அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்டி பிளவருக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 15 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் அவரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு அபராதத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.

இச்சம்பவத்திற்கு மத்தியில் ஆர்சிபி அணி கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. இதன் மூலம் அந்த அணி 14 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியது. அதேசமயம், மறுபக்கம் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து வந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியானது நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

