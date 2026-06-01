ஐபிஎல் 2026: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஆர்சிபி; விருதுகளை அள்ளிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!
இந்த ஐபிஎல் சீசனில் அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆரஞ்சு தொப்பி உட்பட பெரும்பாலான முக்கிய விருதுகளை அள்ளி ஐபிஎல் வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்
Published : June 1, 2026 at 6:52 AM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு கோப்பையுடன் சேர்ந்து ரூ.20 கோடி பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 155 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக வாஷிங்டன் சுந்தர் 50 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில், நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 25 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 66 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக ராஜத் படிதார் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியும் சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஐபிஎல் 2025 தொடரிலும் ராஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனைப் படைத்த நிலையில், தற்சமயம் இரண்டாவது கோப்பையையும் கைப்பற்றி புதிய வரலாற்றையும் படைத்துள்ளது.
மேலும் இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆர்சிபி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். மறுபக்கம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அதிக ரன்களை அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் தொடர் நாயகன் விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அணிகளுக்கான பரிசுத்தொகை
சாம்பியன்: கோப்பையை வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு கோப்பையுடன், ரூ.20 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
இரண்டாம் இடம்: அதேசமயம் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு ரூ.12.5 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
மூன்று மற்றும் நான்காம் இடம்: அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ரூ.7 கோடி பரிசுத்தொகையும், எலிமினேட்டர் சுற்றுவரை முன்னேறிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு ரூ.6.5 கோடி வழங்கப்பட்டது.
தனிநபர் விருதுகளும் சாதனைகளும்
ஆரஞ்சு தொப்பி (அதிக ரன்கள்): இந்த ஐபிஎல் தொடரில் 16 போட்டிகளில் 776 ரன்களைக் குவித்து அசத்திய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு ஆரஞ்சு தொப்பி விருதுடன் ரூ.10 லட்சம் பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
பர்பிள் தொப்பி (அதிக விக்கெட்டுகள்): இந்த ஐபிஎல் தொடரில் 16 போட்டிகளில் விளையாடி 29 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் காகிசோ ரபாடாவுக்கு பர்பிள் தொப்பியும், ரூ.10 லட்சம் பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
தொடரின் சிறந்த வீரர் : இந்த ஐபிஎல் தொடரில் தனது அதிரடியான பேட்டிங்கின் மூலம் கவனத்தை ஈர்த்த வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு தொடரின் சிறந்த வீரர் விருதும், ₹10 லட்சம் பரிசுத்தொகையுடன், புதிய டாடா சியரா காரும் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
இளம் நட்சத்திர வீரர்: நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் சிறந்த இளம் வீரராகவும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவருக்கு ரூ.10 லட்சம் பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
அதிக சிக்ஸர்கள்: இந்த சீசனில் அபாரமாக விளையாடிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் இளம் நட்சத்திர வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, மொத்தம் 72 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர்கள் பட்டியலிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்தார்.