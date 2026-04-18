புதிய ’கடப்பாறை அணி’யாக உருவெடுத்துள்ள ஆர்சிபி - டெல்லியுடன் இன்று மோதல்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் இன்று பச்சை நிற ஜெர்சியில் களமிறங்குகிறது.
Published : April 18, 2026 at 9:58 AM IST
பெங்களூரு: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று பெங்களூருவில் நடைபெறும் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
ஆர்சிபி அணி சின்னசாமி மைதானத்தில் இன்று 100-வது போட்டியில் களமிறங்குகிறது. ஆர்சிபி அணி தொடர் ஆரம்பம் முதல் அசுர பலத்துடன் காட்சியளிக்கிறது. சீசன் தொடங்கியது முதல் ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு போட்டியில் மட்டுமே பெங்களூரு அணி தோற்ற நிலையில், அதன் பின் இரண்டு போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக வென்றது. அதற்கு அந்த அணியின் வலுவான பேட்டிங் ஆர்டர் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தொடக்க ஆட்டக்காரர் கோலி இந்த தொடரின் அதிக ரன்கள் எடுத்துள்ள ஆரஞ்ச் கேப் வீரர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார். ஆனால் கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் காயம் காரணமாக பீல்டிங் செய்யாத நிலையில், இன்றைய போட்டியில் கோலி பங்கேற்பாரா என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அவரை தொடர்ந்து ஃபில் சால்ட் நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார். ஆர்சிபி பேட்ஸ்மென்களில் முக்கிய பலமாக பார்க்கப்படுவது கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் தான். இதுவரை 5 போட்டிகளில் 222 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
மேலும் 17 பந்துகளில் அதிவேக அரைசதமும் கடந்துள்ளார். இவர் பவர்பிளே ஓவர்கள் முடிந்த பின்பும் அதிரடி காட்டுவதால் ஆர்சிபி அணி எளிதாக 200 ரன்களை கடக்க உதவுகிறது. தொடர்ந்து கடைசி கட்ட ஓவர்களில் டிம் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, ஷெப்பர்ட் வேகமாக ரன் மழை பொழிந்தால் இமாலய ஸ்கோரை எட்டலாம். பவுலிங்கில் சுயாஷ் சர்மா கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீசினால் டெல்லி பேட்ஸ்மென்களுக்கு சவாலாக அமையும். மேலும் இன்றைய போட்டியில் ஹேசில்வுட்டிற்கு பதிலாக ஜேக்கப் டஃபி களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ்
டெல்லி அணி இந்த சீசனை வெற்றியுடன் தொடங்கியது. ஆனால் கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் போராடி தோல்வி அடைந்தது. டெல்லி அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் நிசங்கா, கே.எல்.ராகுல் நிலையான தொடக்கத்தை அளிக்கின்றனர். அவரை தொடர்ந்து களமிறங்கும் நிதிஷ் ராணா பார்மிற்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். சமீர் ரிஸ்வி ஒரு போட்டியில் அணிக்கு வெற்றி தேடி தந்தார்.
அதற்கு பிறகு பெரிய அளவில் சோபிக்காதது மிடில் ஓவர்களில் அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறது. கடைசி கட்ட ஓவர்களில் நல்ல ஃபார்மில் உள்ள ஸ்டப்ஸ், மில்லர் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்ப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கில் முகேஷ் குமார், நடராஜன் விக்கெட் வீழ்த்தினாலும் ரன்கள் வாரி வழங்குவது அணிக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது.
இதுவரை ஐபிஎல் போட்டிகளில் பெங்களூரு, டெல்லி அணிகள் 33 முறை மோதியுள்ளன. அதில் ஆர்சிபி 20 முறையும், டெல்லி அணி 12 முறையும் மோதியுள்ளன. கடந்த சீசனில் இரண்டு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் வென்றுள்ளன. பலம் வாய்ந்த ஆர்சிபி அணி ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுமா அல்லது டெல்லி அணி வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்புமா என ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை எதிர்நோக்கி உள்ளனர்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு உத்தேச அணி: ஃபில் சால்ட், விராட் கோலி, படிக்கல், ரஜத் பட்டிதார் (கேப்டன்), ஜிதேஷ் ஷர்மா, டிம் டேவிட், ஷெப்பர்ட், க்ருணால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா, ரசிக் தார்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ்: பதும் நிசங்கா, கே.எல்.ராகுல், சமீர் ரிஸ்வி, ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அக்சர் படேல் (கேப்டன்), அசுதோஷ் சர்மா, நபி, குல்தீப் யாதவ், நிகிடி, நடராஜன், முகேஷ் குமார்