ETV Bharat / sports

குஜராத் பந்துவீச்சை பந்தாடிய பட்டிதார் - பல்வேறு சாதனைகள் முறியடிப்பு

ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் 5 பவுண்டரிகளும், 9 சிக்சர்களும் சேர்த்து 93 ரன்கள் குவித்து பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்

ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார்
ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 27, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தர்மசாலா: குஜராத் அணிக்கு எதிரான குவாலிஃபயர் போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் அதிரடி பேட்டிங் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 254 ரன்கள் குவித்தது. இதன்மூலம் ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்த அணி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 233 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது.

அதேபோல் ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஆர்சிபி அணி தனது மூன்றாவது அதிகபட்ச ஸ்கோரை பதிவு செய்தது. அந்த அணி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு புனே அணிக்கு எதிராக 263 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்ச ஸ்கோராகும்.

ஆர்சிபி அணி நேற்றைய போட்டியில் கடைசி 5 ஓவர்களில் 100 ரன்களுக்கு மேல் குவித்தது. இந்த அதிரடி பேட்டிங்கில் மொத்தமாக 20 ஓவர்களில் 38 பவுண்டரிகளை அடித்துள்ளது. இதன்மூலம் ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் போட்டிகளில் அதிக பவுண்டரிகள் அடித்த அணி என்ற சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு டெல்லி அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே அணி 33 பவுண்டரிகள் அடித்ததே அதிகபட்ச பவுண்டரிகளாக இருந்தது.

குஜராத் அணிக்கு எதிராக 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி பெற்றதன் மூலம், ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் போட்டிகளில் இரண்டாவது பெரிய வெற்றியை ஆர்சிபி அணி பதிவு செய்துள்ளது.

ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் 33 பந்துகளில் 93 ரன்கள் குவித்து பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். குஜராத் பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்த பட்டிதார் 5 பவுண்டரிகளும், 9 சிக்சர்களும் விளாசினார். இந்த 9 சிக்சர்கள் மூலம் நடப்பு சீசனில் 41 சிக்சர்களை அடித்துள்ளார். இதன்மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த கேப்டன் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2025 சீசனில் பஞ்சாப் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 39 சிக்சர்களை விளாசியதே அதிகபட்ச சிக்சர்களாக இருந்தது.

ஆர்சிபி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி குஜராத் அணிக்கு எதிராக 43 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம் இந்த சீசனில் மொத்தமாக 600 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதன்முலம் ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு சீசனில் அதிகமுறை 600க்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார், 2013, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026 என மொத்தமாக 6 முறை விராட் கோலி 600 ரன்களை குவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ஐபிஎல் 2026 பிளே-ஆஃப்: மோதும் அணிகளும், ரிசர்வ் டே விதிமுறைகளும்

தர்மசாலாவில் நடைபெற்ற முதல் குவாலிஃபயர் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 254 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 162 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன்மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணி 5 முறையாக இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

RAJAT PATIDAR
RCB VS GT
IPL 2026
ரஜத் பட்டிதார்
ROYAL CHALLENGERS BENGALURU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.