'300 மில்லியன் டாலர்' பிராண்ட் மதிப்பைக் கடந்த முதல் கிரிக்கெட் அணியாக ஆர்சிபி சாதனை!
இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் மொத்த வணிக மதிப்பு, கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 11.4 சதவீதம் அதிகரித்து, 20.6 பில்லியன் டாலராக (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.1.97 லட்சம் கோடி) உயர்ந்துள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 3:31 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 300 மில்லியன் டாலர் பிராண்ட் மதிப்பு மைல்கல்லைக் கடந்த முதல் கிரிக்கெட் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி படைத்துள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில், இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் (ஐபிஎல்) முன்னணி அணியான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்சிபி), பிராண்ட் மதிப்பில் அசுர வளர்ச்சி அடைந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. அமெரிக்காவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் பிரபல சர்வதேச முதலீட்டு வங்கியான ஹூலிஹான் லோகி (Houlihan Lokey) வெளியிட்டுள்ள 'ஐபிஎல் பிராண்ட் மதிப்பு ஆய்வு 2026' அறிக்கையில் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையின்படி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிராண்ட் மதிப்பு கடந்த ஆண்டை விட 16 சதவீதம் அதிகரித்து, 312 மில்லியன் டாலராக ( இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ. 2,984 கோடி) உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம், உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 300 மில்லியன் டாலர் பிராண்ட் மதிப்பு மைல்கல்லைக் கடந்த முதல் கிரிக்கெட் அணி என்ற வரலாற்றுப் பெருமையை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தன்வசப்படுத்தியுள்ளது.
🚨 MOST VALUABLE IPL FRANCHISES IN 2026 🚨 (Houlihan Lokey).— Tanuj (@ImTanujSingh) July 29, 2026
1. RCB - $312 M.
2. MI - $264 M.
3. KKR - $245 M.
4. CSK - $244 M.
5. SRH - $168 M.
6. RR - $161 M.
7. PBKS - $158 M.
8. GT - $157 M.
9. DC - $156 M.
10. LSG - $122 M. pic.twitter.com/RdQwFDqAkp
கடந்த சீசன்களில் தலா 5 முறை சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிலையில், தற்போது ஆர்சிபி அணி அவர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்த அறிக்கையில் மும்பை இந்தியன்ஸின் பிராண்ட் மதிப்பு 264 மில்லியன் டாலர்களாகவும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸின் பிராண்ட் மதிப்பு 245 மில்லியன் டாலர்களாகவும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிராண்ட் மதிப்பு 244 மில்லியன் டாலர்களாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் 9ஆவது இடத்தைப் பிடித்த போதிலும், அந்த அணி 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளதன் காரணமாக பிராண்ட் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையாமல் 2ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. அதேசமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடர்ந்து இரு சீசன்களாகச் சுமாரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், எம்.எஸ். தோனியின் பங்களிப்பு குறைந்ததன் காரணமாக சரிவைச் சந்தித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இது ஒருபுறமிருக்க, ஆர்சிபி போன்ற தனிப்பட்ட அணிகளின் பிராண்ட் மதிப்பு உயர்ந்து சாதனை படைத்து வரும் வேளையில், ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் தொடரின் கூட்டு வணிக மதிப்பும் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கான புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் மொத்த வணிக மதிப்பானது கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 11.4 சதவீதம் அதிகரித்து, 20.6 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
IPL business value (Houlihan Lockey):— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 29, 2026
2023 - ₹1.47 Lakh cr.
2024 - ₹1.57 Lakh cr.
2025 - ₹1.77 Lakh cr.
2026 - ₹1.97 Lakh cr.
- IPL now ranks second globally, trailing only the NFL on a per-match valuation basis. pic.twitter.com/7sTvjmEsAp
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இது இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ. 1.97 லட்சம் கோடி ஆகும். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் ஒட்டுமொத்த வணிக மதிப்பானது 18.5 பில்லியன் டாலராக (சுமார் ரூ. 1.77 லட்சம் கோடி) இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஏறத்தாழ 2 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது. உலகளாவிய விளையாட்டுத் தொடர்களுக்கு இணையாக ஐபிஎல் சந்தை தொடர்ந்து விரிவடைந்து வருவதையும், அதன் வணிக மதிப்பு அசைக்க முடியாத பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை அடைந்து வருவதையும் இந்த ஆய்வு தெளிவாகக் காட்டியுள்ளது.