கம்பேக் கொடுத்த ஆர்சிபி: மும்பை இந்தியன்ஸ் ’ஹாட்ரிக்’ தோல்வி

மும்பை அணியின் ரூதர்ஃபோர்டு கடைசி வரை போராடிய நிலையில், 9 சிக்சர்கள் அடித்து 71 ரன்களுக்கு அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.

ஆர்சிபி அணி வெற்றி (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 8:44 AM IST

மும்பை: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற நிலையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹாட்ரிக் தோல்வி அடைந்தது.

மும்பை வான்கடேவில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரின் 20வது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. டாஸ் முடிவே மும்பை அணிக்கு சிக்கலாக அமைந்தது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தொடக்கம் முதலே மும்பை பவுலர்களை சிதறடித்தது. ஃபில் சால்ட் சிக்சர்களாக பறக்கவிட்டார். போல்ட் பந்துவீச்சில் பவுண்டரிகளாக அடித்த சால்ட், சான்ட்னர் ஓவரில் ஹாட்ரிக் சிக்சர்கள் பறக்கவிட்டார்.

ஒரு பக்கம் சால்ட் வானவேடிக்கை காட்டிய நிலையில், கோலி சற்று பொறுமையாக ஆடினார். 10 ஓவர்களுக்கு ஆர்சிபி அணி 120 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், ஃபில் சால்ட் 36 பந்துகளுக்கு 78 ரன்களுக்கு (6 பவுண்டரி, 6 சிக்சர்) அவுட்டானார். தொடர்ந்து அரைசதம் அடித்த விராட் கோலி 50 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் ரஜத் பட்டிதார் மும்பை பவுலர்களை மைதானத்தின் நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். 17 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த பட்டிதார் 53 ரன்களுக்கு (4 பவுண்டரி, 5 சிக்சர்) அவுட்டானார். கடைசி நேரத்தில் டிம் டேவிட் (34*) அதிரடி காட்டிய நிலையில், பெங்களூரு அணி 20 ஓவர்களுக்கு 240 ரன்கள் எடுத்தது.

இமாலய இலக்கை விரட்டிய மும்பை அணி சற்று பொறுமையாக ஆடியது. பின்னர் ரியான் ரிக்கெல்டன் 37 ரன்களுக்கு சுயாஷ் ஷர்மா பந்துவீச்சில் அவுட்டானார். ரோகித் சர்மா 19 ரன்களுக்கு தொடைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ரிட்டயர்ட் ஹர்ட் ஆன நிலையில், திலக் வர்மா (1) ஏமாற்றினார். சற்று நிலைத்து நிண்று ஆடிய 33 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். மும்பை அணிக்கு கடைசி நம்பிக்கை ஜோடியாக திகழ்ந்த ஹர்திக் பாண்டியா, ரூதர்ஃபோர்டு ஆகியோர் அணியை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சுயாஷ் ஷர்மா, புவனேஷ்வர் குமார் பந்துகளை பாண்டியா பவுண்டரிகளாக விளாசினார்.

பின்னர் ஓவருக்கு 15 ரன்கள் தேவை என ரன்ரேட் எகிறியதால் பாண்டியா சிக்ஸ் அடிக்க முற்பட்டு 40 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் ரூதர்ஃபோர்டு ஆர்சிபி பவுலர்களை பதம் பார்த்தார். அனைத்து பந்துகளையும் சிக்சர்களாக பறக்கவிட்டார். இன்னிங்ஸின் கடைசி ஓவரில் ஷெப்பர்ட் ரூதர்ஃபோர்டு கேட்ச்சை விட்ட நிலையில், அந்த ஓவரில் மட்டும் 3 சிக்சர்கள் அடித்தார். இருப்பினும் ஆர்சிபி அணி 18 ரன்களுக்கு வெற்றி பெற்றது. மொத்தம் 9 சிக்சர்கள் விளாசிய ரூதர்ஃபோர்டு (71*) போராட்டம் வீணானது.

இதன்மூலம் ஆர்சிபி அணி 4 போட்டிகளில் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. மும்பை அணி 8வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. மேலும் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் 200க்கும் அதிகமான ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்து, வெற்றி பெற்ற அணிகள் வரிசையில் 23 வெற்றிகளுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் சென்னை அணியும் 23 வெற்றிகளுடன் உள்ளது. அரைசதம் அடித்த விராட் கோலி டி20 போட்டிகளில் அதிகமுறை 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் (47 முறை) பங்கெடுத்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

