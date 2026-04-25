ரன் வேட்டையாடிய ’கிங்’ கோலி - ஐபிஎல் தொடரில் 800 பவுண்டரிகள் அடித்து சாதனை

Published : April 25, 2026 at 7:36 AM IST

பெங்களூரு: குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விராட் கோலி அதிரடியாக விளையாடி 81 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், பல மைக்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

  • இந்த 2026 சீசனில் அதிக ரன்கள் எடுத்த ஆரஞ்ச் கேப் வீரர்கள் பட்டியலில் விராட் கோலி அபிஷேக் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி 328 ரன்களுடன் முதலிடம் பிடித்தார். இவரை தொடர்ந்து அபிஷேக் சர்மா (323), கிளாசென் (320) ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
  • நேற்றைய போட்டியில் 8 பவுண்டரிகள் அடித்த கோலி, ஐபிஎல் போட்டிகளில் 800 பவுண்டரிகள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார். இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் ஷிகர் தவான் (768), அடுத்ததாக டேவிட் வார்னர் (663) ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
  • குஜராத் அணிக்கு எதிராக 4 சிக்சர்கள் அடித்த கோலி ஐபிஎல் வரலாற்றில் 300 சிக்சர்கள் அடித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார். இந்த பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களில் கிறிஸ் கெயில், ரோகித் சர்மா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
  • குஜராத் அணிக்கு எதிராக இந்திய மண்ணில் 291வது டி20 போட்டியில் கோலி விளையாடினார். அடுத்த போட்டியில் 49 ரன்கள் எடுக்கும் பட்சத்தில் ஒரே நாட்டில், 10 ஆயிரம் டி20 ரன்களை எடுத்த வீரர் என்ற சாதனையை படைப்பார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 34வது லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணிக்கு வழக்கம் போல டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் கை கொடுத்தனர். சாய் சுதர்சன் ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார் பந்துவீச்சை பவுண்டரிகளாக விளாசினார். மறுபக்கம் சுப்மன் கில் அவ்வப்போது ஒரு ரன் எடுத்து சாய் சுதர்சனுக்கு கம்பெனி கொடுக்க, ஸ்கோர் மளமளவென உயர்ந்தது. முதல் விக்கெட்டிற்கு 128 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், கில் 32 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய சாய் சுதர்சன் ஐபிஎல் போட்டிகளில் தனது 3வது சதத்தை பதிவு செய்து, 100 ரன்களுக்கு ஹேசில்வுட் பந்தில் அவுட்டானார்.

கடைசி மூன்று ஓவர்களில் குஜராத் வீரர்கள் பொறுமையாக ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், 20 ஓவர்களுக்கு 3 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 205 ரன்கள் எடுத்தனர். ஆர்சிபி பேட்டிங் தொடக்கத்தில் விராட் கோலி ரன் கணக்கை தொடங்கும் முன் கொடுத்த கேட்ச்சை வாஷிங்டன் சுந்தர் தவறவிட்டார். இது ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது. மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரர் பெத்தல் 14 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், கோலி, படிக்கல் இணைந்து குஜராத் பந்துவீச்சை விளாச தொடங்கினர்.

படிக்கல் அரைசதம் கடந்த நிலையில், 55 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அரைசதம் அடித்த விராட் கோலி 81 ரன்களுக்கு ஜேசன் ஹோல்டர் பந்துவீச்சில் போல்டானார். கேப்டன் பட்டிதார் 8 ரன்களுக்கு அவுட்டாகி ஏமாற்றினார். பின்னர் வந்த பேட்ஸ்மேன்கள் டிம் டேவிட் (10), க்ருணால் பாண்டியா (23) ஓரளவு ரன்கள் சேர்க்க பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் 10 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்திற்கு முன்னேறியது.

