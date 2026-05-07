ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: சொந்த மண்ணில் ஆர்சிபி-யின் சவாலை முறியடிக்குமா லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்?

ஏக்னா மைதானத்தில் லக்னோ மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் 2 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இரண்டு போட்டிகளிலும் ஆர்சிபி அணி வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று லக்னோவில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 50ஆவது லீக் போட்டியில் ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை எதிர்த்து ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்

ரிஷப் பந்த தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் ஏறத்தாழ இழந்துள்ளது. இந்த அணி விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 2 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய 6 போட்டிகளிலும் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகியோர் ஃபார்மில் இருந்தாலும், அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பந்த் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணியின் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஷமி, மொஹ்சின் கான், திக்வேஷ் ரதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையளிக்கும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு

மறுபக்கம் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சீசனின் தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்திய நிலையில் தற்சமயம் அடுத்தடுத்த தோல்விகளால் தடுமாறி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான தோல்விக்கு மிகப்பெரும் எச்சரிக்கை மணியாக அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த அணி விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 12 புள்ளிகளுடன் 3ஆம் இடத்தில் உள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், டிம் டேவிட், பில் சால்ட், ஜித்தேஷ் சர்மா என நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பது அணியின் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பவுலிங்கில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் வேகப்பந்து வீச்சை வலுப்படுத்துகின்றனர். அவர்களுடன் இணைந்த குர்னால் பாண்டியா, சுயாஷ் சர்மா உள்ளிட்டோருடம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் இன்றைய போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து மீண்டும் புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் லக்னோ மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 போட்டிகளிலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 2 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஏக்னா மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 2 போட்டிகளில், பெங்களூரு அணியே வற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்

லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிக்கவும்

உத்தேச லெவன்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ஐடன் மார்க்ரம், அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஹிம்மத் சிங், முகமது ஷமி, மொஹ்சின் கான், பிரைஸ் யாதவ், அவேஷ் கான். (இம்பேக்ட் வீரர் - திக்வேஷ் ரதி)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஜேக்கப் பெத்தேல், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜிதேஷ் ஷர்மா, டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர்- ரசிக் சலாம் தர்).

TAGGED:

SUPER GIANTS VS ROYAL CHALLENGERS
LUCKNOW SUPER GIANTS
ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
LSG VS RCB
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.