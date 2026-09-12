இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்த ரசாவுல்லா; டிம் சௌதி, பென் ஸ்டோக்ஸ் சாதனைகள் சமன்!
ரசாவுல்லா தனது இந்த இன்னிங்ஸில் வெறும் 63 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்கள் உள்பட 81 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியதுடன், பாகிஸ்தான் அணியை இன்னிங்ஸ் தோல்வியிலிருந்து மீட்டுள்ளார்.
Published : September 12, 2026 at 10:43 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அறிமுகப் போட்டியிலேயே ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள் விளாசிய வீரர் என்ற டிம் சௌதியின் 18 ஆண்டு கால சாதனையை, பாகிஸ்தானின் இளம் வீரர் ரசாவுல்லா சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.
கிரிக்கெட் உலகில் சில வீரர்களின் அறிமுகம் வெறும் பதிவாக மட்டுமே இருக்கும், ஆனால் சிலருடைய அறிமுகங்கள் வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கும். அந்த வரிசையில் தான், எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில், பாகிஸ்தான் அணியின் 21 வயது இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரசாவுல்லா தனது அறிமுகப் போட்டியிலேயே உலக சாதனை படைத்து ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் தன் பக்கம் திருப்பியுள்ளார்.
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 320 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியது. இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷான் மசூத் 95 ரன்களையும், சிறப்பாக விளையாடிய கேப்டன் பாபர் அசாம் 76 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். இவர்களைத் தொடர்ந்து வந்த மிடில் ஆர்டர் வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
Dan Lawrence that is outrageous 🤯 pic.twitter.com/c5JUjlGfHQ— England Cricket (@englandcricket) September 11, 2026
ஒருகட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி இன்னிங்ஸ் தோல்வியின் விளிம்பில் தத்தளித்த போது, 9ஆவது பேட்டராகக் களமிறங்கிய அறிமுக வீரர் ரசாவுல்லா தனது அசாத்திய அதிரடி ஆட்டத்தால் கிரிக்கெட் உலகையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார். இங்கிலாந்தின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான கஸ் அட்கின்சன் மற்றும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஆகியோரின் ஓவர்களில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த அவர், குறிப்பாக அட்கின்சன் வீசிய ஒரே ஓவரில் 3 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு மிரட்டினார்.
வெறும் 43 பந்துகளில் தனது சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் முதல் அரைசதத்தைக் கடந்த ரசாவுல்லா, அனுபவ வீரர் முகமது அப்பாஸுடன் இணைந்து 9ஆவது விக்கெட்டுக்கு 121 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து பாகிஸ்தான் அணிக்கு வலுவான முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார். தனது மிரட்டலான இன்னிங்ஸில் வெறும் 63 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்கள் உள்பட 81 ரன்களைக் குவித்த அவர், பாகிஸ்தான் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 449 ரன்கள் எடுக்கவும், இங்கிலாந்து அணிக்கு 130 ரன்கள் இலக்கை நிர்ணயிக்கவும் முக்கியக் காரணமாக அமைந்தார்.
இந்தப் போட்டியில் ரசாவுல்லா 9 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டதன் மூலம், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அறிமுகப் போட்டியின் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர் என்ற உலக சாதனையைச் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக, நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டிம் சௌதி, கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தனது அறிமுக டெஸ்டில் 9 சிக்ஸர்கள் அடித்ததே இதுநாள் வரையிலும் முறியடிக்க முடியாத சாதனையாக இருந்தது.
🔸Razaullah out of nowhere made a dead #ENGvsPAK Test series watchable !— MI Blud☄️ (@micricket2013) September 12, 2026
Those 2 straight whips of Archer 🥵 pic.twitter.com/6W6IWhrGNZ
அதுமட்டுமின்றி, இங்கிலாந்து மண்ணில் ஒரு டெஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற பெருமையையும் ரசாவுல்லா பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆஷஸ் தொடரின் போது, இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒரே இன்னிங்ஸில் 9 சிக்ஸர்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரசாவுல்லாவும் 9 சிக்ஸர்களை விளாசி அந்த சாதனையையும் சமன் செய்துள்ளார்.
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பேட்டிங்கில் மட்டுமின்றி, இந்த டெஸ்டின் முதல் இன்னிங்ஸில் பந்துவீச்சிலும் மிரட்டிய ரசாவுல்லா, 140+ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அனல் பறக்கப் பந்துவீசினார். அத்துடன், இங்கிலாந்தின் ஜாம்பவான் பேட்டர் ஜோ ரூட்டின் விக்கெட் உட்பட 4 விக்கெட்டுகளைச் சாய்த்து ஆல்-ரவுண்டராகவும் ஜொலித்தார். பாகிஸ்தான் அணியின் தொடர் தோல்விகள் மற்றும் நிர்வாக மாற்றங்களுக்கு மத்தியில், ரசாவுல்லாவின் இந்த ஒற்றை இன்னிங்ஸ் அந்த அணிக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது.