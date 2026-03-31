'தோனியுடன் இதுவரை பேசவில்லை' ராஜஸ்தான் வீரர் ஜடேஜாவின் பதிலால் சோகத்தில் ஆழ்ந்த சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்
போட்டி முடிந்ததும் சிஎஸ்கே வீரர் கலீல் அகமது அணிந்திருந்த ஜெர்சியில் சிஎஸ்கே லோகோவை ஜடேஜா முத்தமிட்ட காணொளியும் இணையத்தில் காட்டுத்தீ போல வைரலானது.
Published : March 31, 2026 at 9:37 PM IST
ஹைதராபாத்: முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா, இந்த ஐபிஎல் சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு மாறிய பிறகு, தனது முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனியுடன் இதுவரை பேசவில்லை என்று கூறியது சிஎஸ்கே ரசிகர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 3ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 127 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜேமி ஓவர்டன் 43 ரன்களை எடுத்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததுடன், 52 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 38 ரன்களை சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா கண்கலங்குவது போன்ற காணொளியானது இணையத்தில் வைரலானது. ஏனெனில், சுமார் 13 ஆண்டுகள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய ரவீந்திர ஜடேஜா, வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் டிரேடிங் செய்யப்பட்டார்.
“Ravindra Jadeja started crying hearing ‘Jaddu’ chants from CSK fans.💛🥹” pic.twitter.com/jrDQggZSmW— Muffatball vikrant (@Vikrant_1589) March 30, 2026
மேலும் போட்டி முடிந்ததும், சிஎஸ்கே வீரர் கலீல் அகமது அணிந்திருந்த ஜெர்சியில் சிஎஸ்கே லோகோவை ஜடேஜா முத்தமிட்ட காணொளியும் இணையத்தில் காட்டுத்தீ போல வைரலானது. இந்நிலையில், போட்டி முடிவுக்கு பின் பேசிய ஜடேஜா, சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து வெளியேறி ராஜஸ்தான் அணிக்கு மாறிய பிறகு, இதுவரை தோனியுடன் பேசவில்லை என கூறியது சிஎஸ்கே ரசிகர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸிடம் பேசிய ஜடேஜா, "ராஜஸ்தான் அணிக்கு மாறிய பிறகு இதுவரை நான் எம்.எஸ்.தோனியுடன் பேசவில்லை. அவரிடம் நான் பேச முயற்சி செய்தேன், ஆனால் அவரை என்னால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. ஏனெனில் அவர் எப்போதும் தனது மொபைல் போனை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து வைத்திருப்பார். இது அவருடைய பழக்கம். அது எனக்கு தெரிந்த ஒன்று தான். அதனால் நேரம் கிடைக்கும் போது நான் அவருடன் பகிர்ந்துகொள்ள நிறைய விஷயங்கள் உள்ளது. அவரை விரைவில் சந்திப்பேன் என்று நினைக்கிறேன்" என்றார்.
JADEJA IS A SUPER KING FOREVER 🦁🥹💛 pic.twitter.com/8wxVhHS3GD— CSK Fans Army™ (@CSKFansArmy) March 31, 2026
ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 255 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரவீந்திர ஜடேஜா, பேட்டிங்கில் 3,260 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 172 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். அதேசமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக இதுவரையிலும் 170 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜடேஜா, பேட்டிங்கில் 2,354 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 152 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர 2018, 2021 மற்றும் 2023ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல ஜடேஜா முக்கிய பங்கு வகித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.