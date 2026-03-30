ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தான் ஜெர்சியில் ஜடேஜா படைக்க காத்திருக்கும் சாதனைகள்
டி20 கிரிக்கெட்டில் 4ஆயிரம் மற்றும் 200+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது இந்திய ஆல் ரவுண்டர் என்ற பெருமையை ரவீந்திர ஜடேஜா பெறவுள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 5:23 PM IST
ஹைதராபாத்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் ரவீந்திர ஜடேஜா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் சில சாதனைகளையும் படைக்கவுள்ளார்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடும், முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா சில சாதனைகளையும் படைக்கவுள்ளார். முன்னதாக கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு ரவீந்திர ஜடேஜா டிரேடிங் செய்யப்பட்டார்.
அதன்படி, சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் டிரேடிங் செய்த நிலையில், அதற்கு மாற்றாக ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இந்நிலையில், சிஎஸ்கேவுக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டும் வாய்ப்பை ரவீந்திர ஜடேஜா பெற்றுள்ளார்.
𝗔 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗼𝗻𝗲, 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 🔁✨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
Sanju Samson will take the field in Yellow for CSK, while Ravindra Jadeja returns to the Blue & Pink for RR! 🦁💗#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM
அந்த வகையில், இன்றைய போட்டியில் ஜடேஜா 15 ரன்கள் எடுக்கும் பட்சத்தில், டி20 கிரிக்கெட்டில் 4,000 ரன்களை நிறைவு செய்வார். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் 4ஆயிரம் மற்றும் 200+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது இந்திய ஆல் ரவுண்டர் என்ற பெருமையை ரவீந்திர ஜடேஜா பெறவுள்ளார்.
இதற்கு முன் ஹர்திக் பாண்டியா மட்டுமே டி20 கிரிக்கெட்டில் 4,000 ரன்கள் மற்றும் 200 விக்கெட்டுகள் என்ற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். இதுவரை 346 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரவீந்திர ஜடேஜா, பேட்டிங்கில் 3,985 ரன்கள்யும், பவுலிங்கில் 235 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் 254 போட்டிகளில் விளையாடி 3,260 ரன்களையும், 170 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், சந்தீப் ஷர்மா, நந்த்ரே பர்கர், ரியான் பராக், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், குவேனா மபாகா, ஷுபம் துபே, பிரிஜேஷ் சர்மா, ஆடம் மில்னே, யுத்வீர் சிங் சரக், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய், டொனவன் ஃபெரீரா, தசுன் ஷனகா, ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, அமன் ராவ் பெராலா, விக்னேஷ் புதூர், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, குல்தீப் சென்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.