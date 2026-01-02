ஒருநாள் கிரிக்கெட் மெதுவாக அழிவை நோக்கிச் செல்கிறது: ஐசிசி-க்கு வார்னிங் கொடுத்த அஸ்வின்
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டின் முக்கியத்துவத்தை அதிகரிக்க, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே உலகக் கோப்பையை நடத்த வேண்டும் என்று ஐசிசி-க்கு இந்திய முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: ஒருநாள் கிரிக்கெட்டானது மெதுவாக அழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 2027ஆம் ஆண்டு தென்னாபிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடருக்கு இன்னும் ஓராண்டு காலம் நேரம் இருக்கும் நிலையில், தற்போதிலிருந்தே அதுகுறித்த பேச்சுகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு காரணம் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் தான்.
ஏனெனில் இருவரும் டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள நிலையில், தற்சமயம் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் 2027 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார்களா? என்ற கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க தொடர்களில் தங்களின் அபார ஆட்டத்தின் மூலம் இருவரும் பதிலளித்தனர்.
மேற்கொண்டு இந்தியாவின் உள்ளூர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரிலும் இரு வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் இருவரும் நிச்சயம் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டானது மெதுவாக அழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் என்று முன்னாள் வீரர் அஸ்வின் கூறியுள்ள கருத்து பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
இதுகுறித்து அவர் தனது யூடியுப் சேனலில் பேசுகையில், "எதிவரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பிறகு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் இருக்குமா? இல்லையா? என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது. அதனை நினைத்து நான் கவலைப்படுகிறேன். ஏனெனில் ரசிகர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
ரசிகர்கள் மத்தியில் இன்றளவும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் மீது ஆர்வம் உள்ளது நன நினைக்கிறேன். ஆனால் ஒருநாள் போட்டிகளை அவர்கள் அதே ஆர்வத்துடன் பார்க்கின்றனரா? என்பதே என்னுடைய கேள்வி. நடைபெற்று வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் விளையாடும் போது ரசிகர்களின் கூட்டம் பெருமளவில் இருந்தது.
ஆனால் இவர்கள் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறும்போது என்ன நடக்கும்? ரசிகர்கள் தற்போதுள்ள ஆர்வத்துடனே அப்போதும் போட்டிகளை காண வருவார்களா? என்னைப் பொறுத்தவரையில் கிரிக்கெட் வீரரை விட விளையாட்டு பெரியது என கூறுவேன். ஆனால் ரசிகர்கள் அவ்வாறு நினைப்பார்களா என்பது சந்தேகம் தான்.
அதனால் ஐசிசி, ஃபிஃபாவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் கால்பந்தில் பல லீக்குகள் நடைபெறுகின்றன. ஆனால் அங்கு உலகக் கோப்பை போட்டி 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது. அதனால் அந்த உலகக் கோப்பைக்கான மதிப்பானது ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்போதும் இருந்து வருகிறது.
ஆனால் கிரிக்கெட்டில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏதெனும் ஒரு ஐசிசி தொடரானது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆகையால், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டை நீங்கள் முக்கியமானதாக மாற்ற விரும்பினால், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை நடத்துங்கள். அப்போது மக்கள் போட்டிகளைக் காண வரும்போது, ஒருவித எதிர்பார்ப்பு உணர்வு இருக்கும். ஏனெனில் தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டானது மெதுவாக அழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாக நான் உணர்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
அஸ்வின் கூறுவது போல், தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒருநாள் கிரிக்கெட் மீதான ஆர்வம் குறைந்துள்ளது ஏற்றக்கொள்ள கூடியது தான். ஏனெனில் இப்போது பல்வேறு நாடுகளும் டி20 கிரிக்கெட்டிற்காக பல முன்னேடுப்புகளைச் செய்து வருகின்றனர். அதன் காரணமாக தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளானது மிகவும் அறிதாகவே விளையாடப்பட்டு வருகிறது.
முன்பெல்லாம் இருதரப்பு தொடர்கள் 5 போட்டிகளாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்சமயம் அது 3 போட்டிளாக மாறிவிட்டது. அதேபோல் பலம் வாய்ந்த அணிகளுக்கு இடையே முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர்கள் நடந்து பல ஆண்டுகளாகிவிட்டது. இதனால் இனி வரும் காலங்களிலாவது ரசிகர்களை கவரும் வகையில் ஐசிசி சில முன்னெடுப்புகளை செய்ய வேண்டும்.