சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 200 விக்கெட்டுகள்: ரஷித் கான் புதிய உலக சாதனை!
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 2:52 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற உலக சாதனையை ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷித் கான் படைத்துள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று ஷார்ஜாவில் உள்ள ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி, வெறும் 5 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது களமிறங்கிய அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய அவர், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தையும் பதிவு செய்து மிரட்டினார். இந்தப் போட்டியில் 50 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்ட அவர், 5 பவுண்டரிகள், 12 சிக்ஸர்கள் என 116 ரன்களைக் குவித்தார். இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 221 ரன்களைக் குவித்தது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் பிராட் எவான்ஸ், குண்டாய் மடிஹிமு தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
6️⃣.6️⃣.4️⃣.6️⃣.4️⃣ and a magnificent HUNDRED! 💯💯 Sensational Stuff from @AzmatOmarzay! 👏👏 #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam https://t.co/OJ96kXWZwp— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 29, 2026
பின்னர், 222 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணியில், கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசினார். இந்தப் போட்டியில் அவர் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 5 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 106 ரன்களைச் சேர்க்க, மறுமுனையில் களமிறங்கிய மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறினர்.
இதன் காரணமாக, ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 202 ரன்களை மட்டுமே சேர்க்க முடிந்தது. ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அகமதுசாய் 2 விக்கெட்டுகளையும், ரஷித் கான், ஃபரீத் மாலிக், ஒமர்சாய் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐈𝐍 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐉𝐀𝐇! 🤯 @rashidkhan_19 becomes the first-ever bowler to claim 200 wickets in T20I cricket! 👑 He reached this incredible milestone in his 120th innings, boasting an astonishing average of 13.96 and an economy rate of 6.13. His record also includes two five-wicket hauls, with best figures of 5/3! #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 29, 2026
இந்நிலையில், இந்தப் போட்டியில் ஜிம்பாப்வேயின் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் டாடிவனாஷே மருமானியின் விக்கெட்டை ரஷித் கான் கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அதன்படி, அவர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 200ஆவது விக்கெட்டை வீழ்த்தியதுடன், இந்த மைல்கல்லை எட்டிய உலகின் முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
ஏற்கனவே கடந்த 2025 செப்டம்பரில் நியூசிலாந்தின் டிம் சவுத்தியை முந்தி, சர்வதேச டி20-யில் அதிக விக்கெட் எடுத்த பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்த ரஷித் கான், தற்போது 200 விக்கெட்டுகள் என்ற இலக்கை எட்டி தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளார். மேலும், ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட்டிலும் 700க்கும் அதிகமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஒரே பந்துவீச்சாளரும் இவரே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
200 WICKETS. ONE HISTORIC JOURNEY. 👑 From his first T20I wicket to making history as the first-ever bowler to claim 200 wickets in men’s T20I cricket, @rashidkhan_19 reflects on the journey, the milestones, and the hard work behind this incredible world record. 👏 A moment of pride for Rashid, the #AfghanAtalan lineup, and the entire nation! ❤️ #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 29, 2026
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சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள்
- ரஷித் கான் (ஆப்கானிஸ்தான்) – 120 போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகள்
- அடில் ரஷித் (இங்கிலாந்து) – 153 போட்டிகளில் 171 விக்கெட்டுகள்
- எஹ்சான் கான் (ஹாங்காங்) – 119 போட்டிகளில் 165 விக்கெட்டுகள்
- இஷ் சோதி (நியூசிலாந்து) – 142 போட்டிகளில் 165 விக்கெட்டுகள்