புல்லட் புரூப் காரை பயன்படுத்தும் ரஷித் கான் - காரணம் என்ன?

குண்டு துளைக்காத காரை பயன்படுத்துவது ஆஃப்கானிஸ்தானில் ஒரு ஆடம்பரமான செயல் அல்ல, மாறாக ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் என அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரர் ரஷித் கான் கூறியுள்ளார்.

ரஷித் கான்
ரஷித் கான் (IANS)
Published : December 23, 2025 at 3:30 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தானில் தான்னால் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாது என்றும், சாதாரண காரில் பயணம் செய்வது பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் ரஷித் கான் கூறியுள்ளது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ரஷித் கான். உலகின் மிகச் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரான இவர், உலகின் பல்வேறு டி20 தொடர்களில் விளையாடி பிரபலமைடைந்தார். தனது சிறப்பான பந்துவீச்சின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் மிக இளம் வயது கேப்டன் என்ற பெருமையைப் பெற்ற அவர், தற்சமயம் எதிர் வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்காக தன்னை தயார்படுத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், சமீபத்தில் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் கெவின் பீட்டர்சன் உடனான உரையாடலின் போது ரஷித் கான், தனது சொந்த நாட்டில் பயணம் மேற்கொள்ளும் போது தன்னுடைய சொந்த பாதுகாப்பிற்காக குண்டு துளைக்காத வாகனத்தை பயன்படுத்தி வருவதாக கூறியுள்ளது பலரையும் ஆச்சரியத்திலும், அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதையடுத்து ரஷித் கான் ஏன் குண்டு துளைக்காத காரை பயன்படுத்துகிறார்? அவர் உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளதா? என்ற கேள்விகள் எழத் தொடங்கியுள்ளன.

இது குறித்து கெவின் பீட்டர்சனின் நேர்காணலில் பேசிய ரஷித் கான், "தற்போது ஆஃப்கானிஸ்தானில் நான் சுதந்திரமாக நடமாட எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. மேலும் நான் ஒரு சாதாரண காரில் அங்கு செல்ல முடியாது. எனக்கு குண்டு துளைக்காத கார் தேவை என்று உணர்ந்தேன். அதனால் நான் எனது காரை குண்டு துளைக்காதவாறு பிரத்யேகமாக தயாரித்துள்ளேன். இப்போது நான் எனது குண்டு துளைக்காத காரில் மட்டுமே பயணிக்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய ரஷித் கான், "என்னை யாராவது சுடுவார்கள் என்ற நேரடி பயம் இல்லை என்றாலும், தவறான நேரத்தில் தவறான இடத்தில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதால் இந்த பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளேன். இது ஆஃப்கானிஸ்தானில் ஒரு ஆடம்பரமான செயல் அல்ல, மாறாக ஒரு சாதாரண விஷயம் தான். பலர் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக இது போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

ஆஃப்கானிஸ்தானின் நங்கர்ஹார் மாகாணத்தில் பிறந்த ரஷீத் கான், உள்நாட்டு போர் காரணமாக துயாயில் குடிபெயர்ந்தார். அவருடன் ஆஃப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்த பெரும்பாலான கிரிக்கெட் வீரர்களும் துபாயில் வசித்து வருகின்றனர். அதை அவர்கள் தங்கள் இரண்டாவது தாயகமாகக் கருதுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ரஷீத் கான் துபாயிலும் வசித்து வந்தாலும், அவ்வப்போது உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக ஆஃப்கானிஸ்தான் செல்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார்.

அது போன்ற சூழ்நிலைகளில் தான் அவர் தனது குண்டு துளைக்காத காரில் பயணம் செய்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பிரபல வீரராக அறியப்படும் ரஷித் கான், தனது சொந்த நாட்டிற்குள் பாதுகாப்பாக சென்று வர குண்டு துளைக்காத வாகனத்தை பயன்படுத்தும் செய்தி பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

