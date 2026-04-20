இந்தியா, ஆஸ்திரேலியாவின் குடியுரிமையை நிராகரித்த ரஷித் கான்; காரணம் என்ன?
எனது நாட்டுக்காக விளையாடவில்லை என்றால், வேறு எந்த நாட்டிற்காகவும் நான் விளையாட மாட்டேன் என்பதில் தான் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று ரஷித் கான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 8:59 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷித் கான், தனக்கு இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் வழங்கிய குடியுரிமையை நிராகரித்ததாக தெரிவித்துள்ளது கிரிக்கெட் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரரும், அந்த அணியின் கேப்டனுமானவர் ரஷித் கான். உலகின் மிகச்சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் ரஷித் கான், 240-க்கும் அதிகமான சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 400-க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இதுதவிர, ஐபிஎல், பிபிஎல் உள்ளிட்ட டி20 லீக் தொடர்களில் 700-க்கும் அதிகமான விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார்.
மேலும் தற்சமயம் அவர் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், தனக்கு இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் வழங்கிய குடியுரிமையை தனது நாட்டின் மீதுள்ள பற்றுகாரணமாக நிராகரித்ததாக ரஷித் கான் தெரிவித்துள்ளது கிரிக்கெட் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
இதுகுறித்து ரஷீத் கானின் கிரிக்கெட் பயணத்தை விவரிக்கும் 'ரஷித் கான்: ஃப்ரம் ஸ்ட்ரீட்ஸ் டு ஸ்டார்டம்'(Rashid Khan: From Streets to Stardom) என்ற தனது சுயசரிதை புத்தகத்தில் இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்ளார், அதில் அவர், "ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகள் எனக்கு குடியுரிமை வழங்க முன் வந்தன. அனால் அவர்களிடம், 'எனது நாட்டிற்காக நான் விளையாடவில்லை என்றால், நான் வேறு எந்த நாட்டிற்காகவும் விளையாட மாட்டேன்' என்று சொல்லி விட்டேன்" என்று கூறியுள்ளார்,
I said “Thank you very much. But I am playing for my country, Afghanistan.”— Gul Sanga (@GulSanga012) April 20, 2026
குறிப்பாக, 2023 ஐபிஎல் தொடரின் போது இந்தியாவில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை விவரித்துள்ள ரஷீத் கான், "இந்தியாவின் உயர்மட்ட அதிகாரி ஒருவர் என்னிடம் உங்கள் நாட்டின் நிலைமை தற்போது மிகவும் மோசமாக உள்ளது. இந்தியாவிற்கு வந்து தங்குங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கான உதவிகளை செய்கிறோம். இங்கேயே தங்கி, இங்கேயே கிரிக்கெட் விளையாடுங்கள்' என்றார். அவர் சொன்னதைக் கேட்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், அதற்கு எப்படிப் பதிலளிப்பது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
பின்னர் நான் அவரிடம் உங்களின் உதவிக்கு மிக்க நன்றி, ஆனால் நான் எனது நாடான ஆப்கானிஸ்தானுக்காக தற்போது விளையாடி வருகிறேன் என்று பதிலளித்தேன். அதேபோல், ஆஸ்திரேலியாவிடமிருந்தும் எனக்கு இத்தகைய அழைப்பு வந்தது. ஆனால் எனது நாட்டுக்காக விளையாடவில்லை என்றால், வேறு எந்த நாட்டிற்காகவும் நான் விளையாட மாட்டேன் என்பதில் தான் உறுதியாக இருந்தேன்" என்று அவர் அப்புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் குடியுரிமையை தனது தாய் நாட்டிற்காக நிராகரித்ததாக ரஷித் கான் கூறியுள்ளது கிரிக்கெட் ரசிகர்களை பெரும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனையடுத்து ரஷித் கானின் சுயசரிதை புத்தகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.