ஆஃப்கான் மருத்துவமனை தாக்குதல்: ரஷித் கான், முகமது நமி கடும் கண்டனம்
ஆஃப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டள்ளதுடன், 250க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.
Published : March 17, 2026 at 10:45 AM IST
ஹைதராபாத்: காபூலில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலுக்கு ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ரஷித் கான் மற்றும் முகமது நபி ஆகியோர் தங்களின் கண்டங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
பாகிஸ்தான் - ஆஃப்கானிஸ்தான் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே போர் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது. இதனால் இரு நாடுகளும் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில், நேற்று இரவு 9 மணியளவில் (காபூல் நேரப்படி) ஆஃப்கானிஸ்தானின் தலைநகரான காபூலில் செயல்பட்டு வந்த மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் வான்வெளி தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் 250க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இக்கொடூர சம்பவம் குறித்து ஆஃப்கானிஸ்தானின் செய்தி தொடர்பாளர் ஹம்துல்லா ஃபித்ரத் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "காபூலில் உள்ள மருத்துவமனையின் மீது வான்வெளி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அதில் 2000 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட மருத்துவமனை முற்றிலும் சேதமடைந்திருக்கிறது. இந்த தாக்குதலில் இறப்பு எண்ணிக்கை 400ஐ எட்டியுள்ளது. மேலும் 250 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து இடர்பாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை தீயணைப்பு வீரர்களும் மீட்பு பணியாளர்களும் மீட்கும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் தீயை கட்டுப்படுத்தவும், இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்கவும் அவசரகால குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பாகிஸ்தானின் இந்த தாக்குதலுக்கு ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் ரஷித் கான் மற்றும் முமது நபி ஆகியோர் தங்களின் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
I am deeply saddened by the latest reports of civilian casualties as a result of Pakistani airstrikes in Kabul. Targeting civilian homes, educational facilities or medical infrastructure, either intentional or by mistake, is a war crime. The sheer disregard for human lives,… pic.twitter.com/DbFRRh2qAJ— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 16, 2026
ரஷித் கான் தனது எக்ஸ் பதிவில், "காபூலில் பாகிஸ்தானிய வான்வழித் தாக்குதல்களின் விளைவாகப் பொதுமக்கள் உயிரிழந்தது குறித்த சமீபத்திய செய்திகளால் நான் மிகுந்த துயரமடைந்துள்ளேன். பொதுமக்கள் குடியிருப்புகள், கல்வி நிலையங்கள் அல்லது மருத்துவக் கட்டமைப்புகளை குறிவைப்பது ஒரு போர்க்குற்றமாகும். திட்டமிட்டோ அல்லது தவறுதலாகவோ நடத்தப்பட்டாலும் அது சர்வதேச சட்டத்தை மீறும் செயலாகும்.
மனித உயிர்கள் மீது இந்தத் துளியளவும் அக்கறையற்ற போக்கு, குறிப்பாக ரமலான் எனும் புனித மாதத்தில் அருவருக்கத்தக்கதாகவும், மிக கவலைக்குரியதாகவும் இருக்கிறது. எவ்வித பாதுகாப்பும் அற்ற அப்பாவி பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்டிருக்கும் இத்தாக்குதல்கள் மனிதநேயமற்றவை.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையையும், பிற மனித உரிமைகள் அமைப்புகளையும் இந்த சமீபத்திய அட்டூழியத்தை முழுமையாக விசாரித்து, குற்றமிழைத்தவர்களைப் பொறுப்பேற்க செய்யுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த கடினமான வேளையில், எனது ஆஃப்கானிஸ்தான் மக்களுடன் நான் துணை நிற்கிறேன். நாம் மீண்டு வருவோம்; ஒரு தேசமாக நாம் எழுந்து நிற்போம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Tonight in Kabul, hope was extinguished at a hospital. Young men seeking treatment were murdered in a bombing by the Pakistani military regime. Mothers waited at the gates, calling their sons’ names. On the 28th night of Ramadan, their lives were cut short. pic.twitter.com/p12617D4de— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) March 16, 2026
மேற்கொண்டு ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் அனுபவ வீரர் முகமது நபி தனது எக்ஸ் பதிவில், "இன்று இரவு காபூலில், ஒரு மருத்துவமனையில் இருந்த நம்பிக்கை அணைந்து போனது. சிகிச்சை பெற்று வந்த இளைஞர்கள் பாகிஸ்தானின் தாக்குதலால் கொல்லப்பட்டனர். தாக்குதல் நடந்த மருத்துவமனையின் நுழைவாயிலில் நின்றபடி, உள்ளே சிகிச்சை பெற்று வந்த தங்கள் மகன்களின் பெயர்களைக் கூறி தாய்மார்கள் கதறியழுகின்றனர். ரமலான் மாதத்தின் 28-வது நாளில், அவர்களின் உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டுள்ளன" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், காபூலில் எந்த மருத்துவமனை மீதும் தாங்கள் தாக்குதல் நடத்தவில்லை என்று பாகிஸ்தான் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் ஆஃப்கானிஸ்தானின் ராணுவ தளங்களை மட்டுமே தாங்கள் குறிவைத்து வான்வெளி தாக்குதலை நடத்தியதாகவும், பொதுமக்கள் இருக்கும் இடங்களை குறிவைக்கவில்லை என்று கூறியுள்ள பாகிஸ்தான், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என்று கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.