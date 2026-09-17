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ரபின்ஹா ஹாட்ரிக் கோல் சாதனை: லா லிகா புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்தது பார்சிலோனா!

ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம், பார்சிலோனா அணி நடப்பு லா லிகா புள்ளிப்பட்டியலில் 6 போட்டிகளில் 18 புள்ளிகளுடன் முழுமையான ஆதிக்கத்துடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரபின்ஹா
பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரபின்ஹா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 1:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணிக்கு எதிரான லா லிகா லீக் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி 7-2 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஸ்பெயினின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடரான லா லிகா (La Liga) தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி, ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணியை எதிர்கொண்டது. ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கேம்ப் நியூ (Camp Nou) மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

இதில் ஆட்டத்தின் 8ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவா கேன்செலோ பார்சிலோனா அணியின் கோல் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 25-ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய ரபின்ஹா கோலடித்து அணியின் முன்னிலையை உயர்த்தினார். பின்னர் கம்பேக் கொடுத்த ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 30-ஆவது நிமிடத்தில் மாகுட்டே குயோ கோலடித்துப் பதிலடி கொடுத்தார்.

அதன்பின் ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணி சரிவிலிருந்து மீளும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆட்டத்தின் 36-ஆவது நிமிடத்தில் கேன்செலோ அடித்த மற்றொரு பந்து ரேசிங் சாண்டாண்டர் வீரர் அசியர் வில்லாலிப்ரேவின் மீது பட்டு 'ஓன் கோல்' ஆக மாறியது. மேற்கொண்டு, ஆட்டத்தின் 42-ஆவது நிமிடத்தில் ரபின்ஹா அபாரமாகச் செயல்பட்டுத் தனது இரண்டாவது கோலையும் பதிவு செய்து மிரட்டினார்.

இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பார்சிலோனா அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், தோல்வியைத் தவிர்க்கக் கடினமாகப் போராடிய ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 65-ஆவது நிமிடத்தில் யாசிர் ஜாபிரி கோலடித்து நம்பிக்கை கொடுத்தார். ஆனால், பார்சிலோனா அணியின் ஆதிக்கம் அத்துடன் ஓய்ந்துவிடவில்லை.

ஏனெனில், ஆட்டத்தின் 67-ஆவது நிமிடத்தில் பார்சிலோனாவிற்கு மீண்டும் ஒரு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பையும் தவறவிடாத ரபின்ஹா கோலடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ரபின்ஹா இந்தப் போட்டியில் தனது 'ஹாட்ரிக்' கோலையும் பதிவு செய்து மிரட்டினார். அதுமட்டுமின்றி, இந்த 3 கோல்களையும் சேர்த்து நடப்பு லா லிகா தொடரில் 9 கோல்களுடன் அதிக கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலிலும் அவர் முதலிடத்தைப் பிடித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 79-ஆவது நிமிடத்தில் காப்ரியல் ஜீசஸும், 89-ஆவது நிமிடத்தில் இளம் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமாலும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். இதன் மூலம், இப்போட்டியில் கோல் மழை பொழிந்த பார்சிலோனா அணி 7-2 என்ற கோல் கணக்கில் ரேசிங் சாண்டாண்டர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

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இந்த இமாலய வெற்றியின் மூலம், பார்சிலோனா அணி நடப்பு லா லிகா புள்ளிப்பட்டியலில் 6 போட்டிகளில் 18 புள்ளிகளுடன் முழுமையான ஆதிக்கத்துடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதேசமயம், இந்தப் பட்டியலில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 15 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், அட்லெடிகோ மாட்ரிட் அணி 13 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BARCELONA THRASH RACING SANTANDER
ரபின்ஹா ஹாட்ரிக் கோல்
பார்சிலோனா ரேசிங் சாண்டாண்டர்
பார்சிலோனா
RAPHINHA HAT TRICK

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