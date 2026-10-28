ரஞ்சி கோப்பை 2026 | இந்திரஜித், சாய் கிஷோர் அபாரம்; ரயில்வேஸ் அணியை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணி த்ரில் வெற்றி!
ரயில்வேஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியை அடுத்து எலைட் 'டி' பிரிவு புள்ளிப்பட்டியலில் தமிழ்நாடு அணி 14 புள்ளிகளுடன் 2ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 28, 2026 at 3:10 PM IST
சென்னை: எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் எலைட் பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில், ரயில்வேஸ் அணியை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் முக்கிய தொடரான ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் எலைட் 'டி' பிரிவில் உள்ள அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில், தமிழ்நாடு மற்றும் ரயில்வேஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிரங்கிய ரயில்வேஸ் அணி, தொடக்கம் முதலே தமிழ்நாடு அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. ஒரு கட்டத்தில் அந்த அணி 123 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியபோது, பொறுப்புடன் விளையாடிய சுபைர் அலிகான் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அவர் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 75 ரன்கள் சேர்த்தார்.
At Stumps on Day 1, Tamil Nadu are 71/3, trailing Railways by 113 runs. 🏏 #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/h5rPawnD8k— TNCA (@TNCACricket) October 26, 2026
இதன் மூலம் ரயில்வேஸ் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 184 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய கேப்டன் சாய் கிஷோர் மற்றும் சோனு யாதவ் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். அதன்பின் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தமிழ்நாடு அணியின் பேட்டர்களும், எதிரணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினர்.
குறிப்பாக பாபா இந்திரஜித் 59 ரன்களும், நாராயண் ஜெகதீசன் 30 ரன்களும், ஜெகநாதன் 26 ரன்களும் சேர்த்தனர். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றையிலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக, தமிழ்நாடு அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 165 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ரயில்வேஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ராஜ் சௌத்ரி 5 விக்கெட்டுகளையும், தௌஃபிக் உத்தின் மொண்டல் 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
https://t.co/P4HcKTcn0a— TNCA (@TNCACricket) October 27, 2026
அடுத்து, 19 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ரயில்வேஸ் அணி பேட்டர்கள், மீண்டும் ரன் சேர்க்க முடியாமல் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். அந்த அணியில் சஹாப் யுவராஜ் அதிகபட்சமாக 42 ரன்கள் சேர்த்தார். மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதால் ரயில்வேஸ் அணி 108 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இந்த இன்னிங்ஸிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தமிழக அணி கேப்டன் சாய் கிஷோர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
இதனையடுத்து, 127 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தமிழ்நாடு அணியில், அதீஷ் 21 ரன்களுக்கும், நாராயண் ஜெகதீசன் 12 ரன்களுக்கும், சோனு யாதவ் 2 ரன்களுக்கும், பாபா இந்திரஜித் 23 ரன்களுக்கும், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் 1 ரன்னுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடிய துணைக்கேப்டன் ஆண்ட்ரே சித்தார்த் அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
Captain Sai Kishore's 7 Wickets vs Railways!💥 📺 காணுங்கள் #RanjiTrophy LIVE on Star Sports & JioHotstar! #RanjiTrophy2026 #StarSportsTamil https://t.co/0VmCrOg5Lv— Star Sports Tamil (@StarSportsTamil) October 28, 2026
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இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த அவர், 56 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ரயில்வேஸ் அணியை வீழ்த்தி, நடப்பு சீசனில் தனது இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் எலைட் 'டி' பிரிவு புள்ளிப்பட்டியலில் தமிழ்நாடு அணி 14 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.