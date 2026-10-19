ஒரே இன்னிங்ஸில் 400 ரன்கள்: ரஞ்சி கோப்பையில் வரலாறு படைத்த சின்மய் சுதர்!
ரஞ்சி கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரே இன்னிங்ஸில் 400 ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை மிசோரம் அணியின் சின்மய் சுதர் பெற்றுள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 4:16 PM IST
ஹைதராபாத்: நாகாலாந்து அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில் மிசோரம் அணி வீரர் சின்மய் சுதர் 400 ரன்களை விளாசி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் முக்கிய தொடரான ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக அனைவரும் எலைட் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகளை உற்றுநோக்கி வரும் சூழலில், பிளேட் பிரிவில் ஒரு சரித்திர சாதனையைப் படைத்து மிசோரம் அணியைச் சேர்ந்த வீரர் ஒருவர் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தையும் தன் பக்கம் திருப்பியுள்ளார்.
அந்த வகையில் பிளேட் பிரிவில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மிசோரம் மற்றும் நாகாலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மிசோரம் அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், 581 ரன்களைக் குவித்து தனது முதல் இன்னிங்ஸை டிக்ளேர் செய்தது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஒரே ஒரு பேட்டரின் ஸ்கோர் மட்டுமே 400 ரன்கள் என்பதுதான்.
மிசாரம் அணிக்காக மூன்றாம் வரிசையில் களமிறங்கிய சின்மய் சுதர் என்ற வீரர், யாரும் எதிர்பாராத ஒரு இன்னிங்ஸை விளையாடி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். கிரிக்கெட் அரங்கில் சதம் அடிக்கவே வீரர்கள் கடுமையாகப் போராடி வரும் நிலையில், இந்த வீரர் தனி ஒரு ஆளாக ஒரே இன்னிங்ஸில் 400 ரன்களை விளாசி அணியை வலுவான நிலைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
STORY | Chinmay Sutar becomes 2nd Indian batter to score 400 in first-class cricket Mizoram's Chinmay Sutar on Monday became only the second Indian batter to score 400 runs in first-class cricket, achieving the rare feat on the second day of the Ranji Trophy Plate Group match against Nagaland here. READ: https://t.co/W1f8xxkYvv— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
இப்போட்டியில் 517 பந்துகளை எதிர்கொண்ட சின்மய் சுதர், 46 பவுண்டரிகளையும், 7 சிக்ஸர்களையும் விளாசி 400 ரன்களைக் கடந்தார். மேலும், அவர் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமலும் களத்தில் இருந்துள்ளார். குறிப்பாக அணியின் ஒட்டுமொத்த ரன்களில் 80 சதவீத ரன்களை சின்மய் சுதர் மட்டுமே விளாசியுள்ளார். இதில் அடுத்த ஆச்சரியம் என்னவென்றால், இது அவர் விளையாடும் இரண்டாவது ரஞ்சி போட்டி என்பதுதான்.
இந்த அபாரமான இன்னிங்ஸின் மூலம், ரஞ்சி கோப்பை வரலாற்றில் 400 ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை சின்மய் சுதர் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் 1948 ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிர அணியின் பி.பி. நிம்பால்கர், கத்தியவாருக்கு எதிரான போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 443 ரன்கள் குவித்ததே ரஞ்சி கோப்பையின் அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோராக நீடிக்கிறது.
அதற்குப் பிறகு கடந்த 78 ஆண்டுகளில் எந்தவொரு இந்திய வீரராலும் ரஞ்சி கோப்பையில் 400 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்ட முடியவில்லை. தற்போது அந்த நீண்ட கால ஏக்கத்தைத் தீர்த்து வைக்கும் வகையில் சின்மய் சுதர் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். இதற்கு முன் பிரித்வி ஷா அடித்த 379 ரன்களே இரண்டாவது அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது. தற்சமயம் அவரது சாதனையை சுதர் முறியடித்துள்ளார்.
மேலும், உலக அளவில் முதல்தர கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 400 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்களைக் குவித்த 12ஆவது பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை சின்மய் சுதர் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் பிரையன் லாரா, டான் பிராட்மேன் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த ஜாம்பவான்கள் இடம்பெற்றுள்ள பட்டியலில் சின்மய் சுதரின் பெயரும் பெருமையுடன் இணைந்துள்ளது.
🚨 76 YEARS. ONE RECORD. ONE MORE NAME IN HISTORY. 🤯 443* - B. B. Nimbalkar (1948–49) 400* - Chinmay Sutar (2026) From Nimbalkar in 1948 to Sutar in 2026, only two batters have scored 400+ in a single Ranji Trophy innings. Indian domestic cricket just witnessed history! https://t.co/Hrc5UmFY08— Mufaddal Atif (@MufaddalAtif) October 19, 2026
தற்சமயம் 29 வயதான சின்மய் சுதர் இதற்கு முன்பு மும்பை அணிக்காக விளையாடி வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அங்கு விஜய் ஹசாரே தொடர் மற்றும் உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய அவர், இந்த சீசனுக்கு முன்னதாக மும்பை கிரிக்கெட் சங்கத்திடம் இருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் பெற்று மிசோரம் அணிக்கு மாறினார்.
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தனது அறிமுக போட்டியில் மணிப்பூருக்கு எதிராக 99 ரன்களில் துரதிர்ஷ்டவசமாக ரன் அவுட் ஆன சின்மய் சுதர், தனது இரண்டாவது போட்டியிலேயே இந்த அசாத்திய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதனையடுத்து சின்மய் சுதருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருவதுடன், முன்னாள் ஜாம்பவான்களின் பாராட்டுகளையும் அவர் பெற்று வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.