ரஞ்சி கோப்பை 2026: வெற்றிக்கு அருகில் ஜம்மு காஷ்மீர்; வாழ்வா, சாவா போராட்டத்தில் பெங்கால்

பெங்காலுக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், வரலாற்றில் முதல்முறையாக இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜம்மு காஷ்மீர் அணி
ஜம்மு காஷ்மீர் அணி (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 5:51 PM IST

கல்யாணி: பெங்கால் அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி வெற்றி பெற 83 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலையில் நான்காம் நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடர் ரஞ்சி கோப்பை. இந்த தொடரின் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் கொல்கத்தாவிலுள்ள கல்யாணி நகரில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் பெங்கால் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய பெங்கால் அணியில் சுதிப் குமார் கராமி சதம் விளாசி அசத்தினார். மேற்கொண்டு அவர் 146 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக பெங்கால் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 328 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ஆல் அவுட்டானது. ஜம்மு காஷ்மீர் தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஆகிப் நபி தார் 5 விக்கெட்டுகளையும், சுனில் குமார் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த ஜம்மு கஷ்மீர் அணியில் அதிகபட்சமாக அப்துல் சமத் 82 ரன்களையும், கேப்டன் பராஸ் தோக்ரா 58 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் அணி 302 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. பெங்கால் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய முகமது ஷமி 8 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதனையடுத்து 26 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த பெங்கால் அணி பேட்டர்கல் ஜம்மு காஷ்மீரின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறினர். அதிலும் அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷபாஸ் அஹ்மத் 24 ரன்களை எடுத்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர். இதனால் அந்த அணி வெறும் 99 ரன்களில் ஆல் அவுட்டாந்து.

ஜம்மு காஷ்மீர் அணி தரப்பில் அகிப் நபி தர் மற்றும் சுனில் குமார் ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு 126 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஜம்மு அணியில் ஷுபம் கஜுரியா ஒரு ரன்னிலும், யவர் ஹசன் 6 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஜம்மு - காஷ்மீர் அணி 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 43 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதில் ஷுபம் 23 ரன்களுடனும், வன்ஷ் சர்மா 9 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். பெங்கால் தரப்பில் ஆகாஷ் தீப் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து 83 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஜம்மு காஷ்மீர் அணி நாளை கடைசி நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.

ரஞ்சி கோப்பை 2026
