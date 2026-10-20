ரஞ்சி கோப்பை 2026: ஆஸ்திரேலிய நடுவரை களமிறக்கிய பிசிசிஐ; பின்னணி என்ன?
2013இல் இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்க வாரியங்களுடன் பிசிசிஐ நடத்திய நடுவர் பரிமாற்ற அனுபவமே, தற்போதைய 2026ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுடனான திட்டத்திற்கு வலுவான அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 3:29 PM IST
ஹைதராபாத்: பிசிசிஐ மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் இணைந்து மேற்கொண்டுள்ள புதிய நடுவர்கள் பரிமாற்றத் திட்டத்தின் கீழ், ஆஸ்திரேலியாவின் பென் ட்ரெலோவர் இந்தியாவில் இரண்டு ரஞ்சி போட்டிகளையும், இந்தியாவின் பராஷர் ஜோஷி ஆஸ்திரேலியாவின் உள்நாட்டுப் போட்டிகளையும் நடுவர்களாக இருந்து வழிநடத்த உள்ளனர்.
இந்திய கிரிக்கெட்டின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உள்நாட்டுத் தொடரான ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரின் நடப்பு சீசனில், ஒரு புதிய மைல்கல் நிகழ்வு அரங்கேற உள்ளது. இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் இணைந்து மேற்கொண்டுள்ள நடுவர்கள் பரிமாற்றத் திட்டத்தின் கீழ், ஆஸ்திரேலிய நடுவர் ஒருவர் ரஞ்சி டிராபி போட்டிகளை முதன்முறையாகக் களத்தில் நின்று நடத்த உள்ளார்.
மாறுபட்ட ஆடுகளத் தன்மைகள், வெவ்வேறு நாடுகளின் உள்நாட்டுப் போட்டி அமைப்புகள் மற்றும் போட்டிச் சூழல்களை நடுவர்கள் நேரடியாக எதிர்கொண்டு, தங்களது திறனை சர்வதேச தரத்திற்கு மேம்படுத்துவதே இந்த இருதரப்பு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். ஆஸ்திரேலியாவின் அனுபவமிக்க நடுவரான பென் ட்ரெலோவர், இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இந்தியாவில் இரண்டு முக்கிய ரஞ்சி டிராபி போட்டிகளை நிர்வகிக்க உள்ளார்.
அக்டோபர் 18ஆம் தேதி தொடங்கிய டெல்லி மற்றும் குஜராத் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் அவர் தனது இந்தியப் பணியைத் தொடங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 26 முதல் 29 வரை நடைபெறவுள்ள மும்பை மற்றும் ஹரியானா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ரஞ்சி போட்டியையும் அவர் நடுவராக இருந்து வழிநடத்த உள்ளார்.
இதுவரை 30 முதல்தர போட்டிகள், 20 லிஸ்ட்-ஏ போட்டிகள், 39 பிக்பாஷ் லீக் போட்டிகள் மற்றும் சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் நடுவராகப் பணியாற்றிய அசாத்திய அனுபவம் கொண்டவர் பென் ட்ரெலோவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்திட்டத்தின் மற்றொரு பகுதியாக, இந்தியாவின் முன்னணி நடுவர்களில் ஒருவரான பராஷர் ஜோஷி ஆஸ்திரேலியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டு அங்கு மூன்று முக்கிய உள்நாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த உள்ளார்.
CA - BCCI UMPIRE EXCHANGE PROGRAM. - Australian umpire Ben Treloar will officiate in two Ranji Trophy matches in India. Indian umpire Parashar Joshi will travel to Australia to stand in two Sheffield Shield matches and one One Day Cup fixture. https://t.co/RtL5RGjxVs— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 20, 2026
அந்த வகையில், நவம்பர் 11 முதல் 14 வரை புகழ்பெற்ற காபா மைதானத்தில் நடைபெறும் குயின்ஸ்லாந்து மற்றும் டாஸ்மேனியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஷெஃபீல்ட் ஷீல்ட் முதல்தர போட்டி, நவம்பர் 22 முதல் 25 வரை நடைபெறவிருக்கும் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மற்றும் குயின்ஸ்லாந்து அணிகள் மோதும் மற்றொரு ஷெஃபீல்ட் ஷீல்ட் போட்டி ஆகியவற்றில் அவர் நடுவராகப் பணியாற்றவுள்ளார்.
பராஷர் ஜோஷி இந்தியாவில் 19 முதல்தர போட்டிகள், 32 லிஸ்ட்-ஏ போட்டிகள் மற்றும் ஐபிஎல், சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 உள்ளிட்ட 40 டி20 போட்டிகளை நடத்திய பலத்த அனுபவம் கொண்டவர். பிசிசிஐ இது போன்ற நடுவர் பரிமாற்றத் திட்டங்களை இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியங்களுடன் ஏற்கனவே நடத்தியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க
முன்னதாக, 2013-ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவின் அட்ரியன் ஹோல்ட்ஸ்டாக் மற்றும் இங்கிலாந்தின் ராப் பெய்லி ஆகியோர் ரஞ்சி டிராபி நாக்-அவுட் போட்டிகளில் நடுவர்களாகப் பணியாற்றியுள்ளனர். இந்த வரலாற்றுப் பின்னணியே, தற்போது அக்டோபர் 2026-இல் பிசிசிஐ மற்றும் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா இடையே நடுவர் பென் ட்ரெலோவர் மற்றும் பராஷர் ஜோஷியை வைத்துப் புதிய பரிமாற்றத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வலுவான அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.