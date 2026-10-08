ரஞ்சி கோப்பை 2026 |பெங்கால் கேப்டனாக அபிமன்யு ஈஸ்வரன் நியமனம்; சர்ச்சை வீரர் அபிஷேக் போரலுக்கு இடம்!
ரஞ்சி கோப்பைத் தொடருக்கான பெங்கால் அணியின் கேப்டனாக அபிமன்யு ஈஸ்வரனும், துணைக் கேப்டனாக சுதீப் குமார் கராமியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்
Published : October 8, 2026 at 2:22 PM IST
ஹைதராபாத்: சமீபத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதாகி ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள இளம் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் அபிஷேக் போரல் பெங்கால் ரஞ்சி அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் மிக உயரிய தொடராகக் கருதப்படுவது ரஞ்சி கோப்பையாகும். இத்தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்படும் வீரர்கள் இந்திய அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்பதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தத் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் நடப்பு ஆண்டிற்கான ரஞ்சிக் கோப்பை தொடர், வரும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இத்தொடருக்காக அனைத்து மாநில அணிகளும் தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த சீசனுக்கான மேற்குவங்க (பெங்கால்) கிரிக்கெட் அணியை அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இந்த அணியின் கேப்டனாக அனுபவ வீரர் அபிமன்யு ஈஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் துணைக் கேப்டனாக சுதீப் குமார் கராமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதே சமயம், நடப்பு ரஞ்சிக் கோப்பை தொடருக்கான மேற்குவங்க அணியில் அபிஷேக் போரல் இடம்பெற்றிருப்பது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மருத்துவ மாணவி அளித்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு புகாரில் அபிஷேக் போரலை மேற்குவங்க காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். மேலும், அவர் மீது பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவும் செய்யப்பட்டது.
Bengal announce their Senior Squad for the Ranji Trophy Elite 2026-27 season! 🏏 Led by Abhimanyu Easwaran, Bengal begin their campaign against Delhi at BCA, Kalyani, on October 11. Best wishes to the team & support staff! 💙 #CAB #RanjiTrophy https://t.co/HL3Bbov0wO— CABCricket (@CabCricket) October 7, 2026
தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை அபிஷேக் போரல் மறுத்த நிலையில், சமீபத்தில் சின்சுரா நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது. இந்நிலையில் தான், தற்சமயம் ரஞ்சிக் கோப்பை தொடருக்கான மேற்குவங்க அணியில் அபிஷேக் போரல் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், அவர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் எவ்வித விளக்கமும் அளிக்கவில்லை.
மேலும், இந்த ரஞ்சிக் கோப்பை அணியில் இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான முகமது ஷமி, முகேஷ் குமார் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்குவங்க அணி தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. முதலில் இப்போட்டி கொல்கத்தா மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் கல்யாணியில் உள்ள பெங்கால் கிரிக்கெட் அகாடமி மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
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பெங்கால் ரஞ்சி கோப்பை அணி: அபிமன்யு ஈஸ்வரன் (கேப்டன்), சுதீப் கராமி, சுதீப் சாட்டர்ஜி, அபிஷேக் போரல், ஷாகிர் காந்தி, அன்குர் பால், சுமந்தா குப்தா, அங்கித் சுக்லா, சுபம் சாட்டர்ஜி, முகமது ஷமி, ஆகாஷ் தீப், முகேஷ் குமார், சூரஜ் ஜெய்ஸ்வால், பிரதீப்தா பிரமானிக், ஆமிர் கனி, முகமது கைஃப், சௌம்யதீப் மண்டல்.