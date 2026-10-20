ரஞ்சி கோப்பை 2026| ரஞ்சன் பால், சாய் கிஷோர் அசத்தல்; உத்தராகண்டை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு இன்னிங்ஸ் வெற்றி!
உத்தராகண்ட் அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில் தமிழக அணியின் கேப்டன் சாய் கிஷோர் ஒட்டுமொத்தமாக 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.
Published : October 20, 2026 at 2:18 PM IST
ஹைதராபாத்: உத்தராகண்ட் அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 66 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் முக்கிய தொடரான ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடைபெற்ற எலைட் 'டி' பிரிவில் உள்ள அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில், தமிழ்நாடு மற்றும் உத்தராகண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி முதலாவதாகக் களமிறங்கிய உத்தராகண்ட் அணியில் அவ்நீஷ் சுதா 54 ரன்களையும், மயங்க் மிஸ்ரா 33 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதன் காரணமாக உத்தராகண்ட் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 134 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய குர்ஜப்நீத் சிங் மற்றும் கேப்டன் சாய் கிஷோர் ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தமிழ்நாடு அணியின் பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், அசாத்திய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசினார். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர் 12 பவுண்டரிகளுடன் 136 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தவிர பாபா இந்திரஜித் 77 ரன்களையும், நாராயண் ஜெகதீசன் 37 ரன்களையும் சேர்த்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினர்.
A standout knock from Pradosh Ranjan Paul against Uttarakhand in the first innings of the Ranji Trophy 2026-27! 🔥 Catch his thoughts on the memorable innings on the official TNCA YouTube channel: https://t.co/9KG25sUZNB #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/t5AwPqLNy5— TNCA (@TNCACricket) October 19, 2026
இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 313 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. உத்தராகண்ட் அணி தரப்பில் மயங்க் மிஸ்ரா 5 விக்கெட்டுகளையும், அவ்நீஷ் சுதா 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 179 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய உத்தராகண்ட் அணி வீரர்கள், தமிழக வீரர்களின் பந்துவீச்சைத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
குறிப்பாக அந்த அணியில் தீக்ஷான்ஷு நேகி 25 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றினர். இதனால் உத்தராகண்ட் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வெறும் 113 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் சாய் கிஷோர் 6 விக்கெட்டுகளையும், அஜித் ராம் 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Sai Kishore strikes big with a 5️⃣-wicket haul, including a sensational hat-trick against Uttarakhand! 🔥 #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/kqMNAa1VXm— TNCA (@TNCACricket) October 20, 2026
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இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 66 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் உத்தரகாண்ட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து, இந்த சீசனில் தனது முதல் முழுமையான வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. முன்னதாக ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் லீக் போட்டியை டிராவில் முடித்திருந்த தமிழ்நாடு அணி, தற்சமயம் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதுடன் புள்ளிப்பட்டியலிலும் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.