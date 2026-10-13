தமிழ்நாடு அணியின் 35 ஆண்டுகால ஏக்கம் தீருமா? ரஞ்சி கோப்பை அணி ஒரு பார்வை!
1988-க்குப் பின் கடந்த 35 ஆண்டுகால ரஞ்சி கோப்பை வறட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வர, சாய் கிஷோர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணி 2026-27 சீசனை எதிர்கொண்டு வருகிறது.
Published : October 13, 2026 at 7:59 AM IST
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் மிக உயரிய தொடராகக் கருதப்படும் ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரின் 2026–27ஆம் ஆண்டு சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பலம் வாய்ந்த 'டி' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணி, ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான தனது முதல் லீக் ஆட்டத்துடன் இந்த ஆண்டுக்கான ரஞ்சி கோப்பை தொடரைத் தொடங்கியுள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்கு முரளி விஜய், தினேஷ் கார்த்திக், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், வாஷிங்டன் சுந்தர் என பல உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்களை வாரி வழங்கிய ஒரு முன்னணி மாநில அணி, கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரஞ்சி கோப்பையை வெல்ல முடியாமல் தடுமாறி வருவது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் ஒரு தீராத விவாதமாகவே இருந்து வருகிறது. ஏனெனில், தமிழ்நாடு அணி கடைசியாக 1988ஆம் ஆண்டு தான் இத்தொடரை வென்றிருந்தது.
'சோக்கர்ஸ்' பட்டம்
உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் தமிழ்நாடு அணி எப்போதும் லீக் சுற்றுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு அசுர பலம் வாய்ந்த அணியாகவே திகழ்ந்து வந்துள்ளது. ஆனால், இறுதிப் போட்டி என்ற அழுத்தமான கட்டத்தை எட்டும்போது மட்டும் தடுமாறுவது இந்த அணிக்கு ஒரு தொடர்கதையாகவே மாறிவிட்டது. இதன் காரணமாகவே, 'ரஞ்சி கோப்பையின் சோக்கர்ஸ் (Chokers) அணி' என்ற புனைப்பெயரும் தமிழ்நாடு அணிக்கு உள்ளது.
Congratulations to Jagadeesan N on reaching 4,000 runs in First-Class cricket! 🏏 Here’s to many more runs and milestones ahead! 💪 #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/dSY8grfSON— TNCA (@TNCACricket) October 12, 2026
இதுவரை மொத்தம் 12 முறை ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு அணி, அதில் 2 முறை மட்டுமே சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. மீதமுள்ள 10 முறையும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையிலும், வெற்றியைப் பெற முடியாமல் இரண்டாம் இடத்தை மட்டுமே பிடித்தது. இதன் காரணமாகவே தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணிக்கு 'சோக்கர்ஸ்' என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
35 ஆண்டுகால ஏக்கம்
தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணி முதல் முறையாக 1954-55 சீசனிலும், கடைசியாக 1987-88 சீசனிலும் ரஞ்சி கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது. அதன்பின்னர் 2002-03, 2003-04, 2011-12 மற்றும் 2014-15 என பலமுறை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையிலும், அதில் தோல்வியைத் தழுவி கோப்பையைத் தவறவிட்டது. இந்நிலையில் தான், தங்கள் மீதுள்ள கரையைப் போக்கி மூன்றாவது சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் தமிழ்நாடு அணி இந்த சீசனை எதிர்கொண்டுள்ளது.
Here’s our XI for the opening clash against Rajasthan in the Ranji Trophy 2026-27. 🙌 #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/TaITQeX2tk— TNCA (@TNCACricket) October 11, 2026
தமிழ்நாட்டின் நாயகர்கள்
தமிழ்நாடு அணியைப் பொறுத்தவரையிலும், ரஞ்சி கோப்பையை வெல்வதில் சறுக்கல்கள் இருந்தாலும், இந்திய அணிக்காகத் திறமையான வீரர்களைச் செதுக்கி அனுப்புவதில் எப்போதும் குறை வைத்தது கிடையாது. தமிழக ரஞ்சி அணியில் சிறப்பாக விளையாடி, அதன் மூலம் இந்திய அணியின் கதவுகளைத் தட்டிய நட்சத்திரங்களின் பட்டியல் மிக நீளமானது. 1980களின் தொடக்கத்தில் இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராகவும், உலகக்கோப்பை வென்ற அணியின் தூணாகவும் விளங்கிய கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் முதல் இந்தத் தலைமுறை வீரர்கள் வரை தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணியின் பங்களிப்பு எல்லையற்றது.
1988 ரஞ்சி வெற்றியில் முக்கியப் பங்கு வகித்த டபிள்யூ. வி. ராமன், எல். சிவராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் பின்னர் இந்திய அணியில் தடம் பதித்தனர். நவீன கிரிக்கெட்டில், விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தினேஷ் கார்த்திக் மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவரான முரளி விஜய் ஆகியோருக்கும் இந்திய அணி கதவு திறக்க ஆரம்பப் புள்ளியாக இருந்தது தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணி தான்.
தற்போது உலக கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளராகக் கொண்டாடப்படும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், தமிழக ரஞ்சி அணியின் பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் தான். அவரைத் தொடர்ந்து அபினவ் முகுந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் சர்வதேச அரங்கில் சதமடித்து அசத்தி வரும் இளம் வீரர் சாய் சுதர்சன் ஆகியோருக்கும் தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணியே தொடக்கப் புள்ளியாக அமைந்தது என்றால் அது மாற்றுக்கருத்து அல்ல.
Hear from Head Coach V Yo Mahesh on Tamil Nadu’s preparations ahead of the Ranji Trophy season. 🗣️ #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/TBhpPCzy7k— TNCA (@TNCACricket) September 14, 2026
அந்த வகையில் தற்சமயம் சாய் கிஷோர், நாராயண் ஜெகதீசன், குர்ஜப்நீத் சிங், சரவண குமார், ஆண்ட்ரே சித்தார்த் போன்ற திறமையான வீரர்களையும் இந்திய அணியின் கதவைத் தட்ட தமிழக ரஞ்சி அணி ஊக்குவித்து வருகிறது. இவர்களுடைய வரிசையில், தற்போது பல இளம் அறிமுக வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணி வாய்ப்பு வழங்கி, அவர்களது திறனைச் சோதிக்கத் தயார்படுத்தி இத்தொடரை எதிர்கொண்டு வருகிறது.
மகுடம் சூடுமா தமிழ்நாடு?
நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணி நிச்சயம் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் களமிறங்கியுள்ளது. நடப்பு தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யோ மகேஷ் செயல்பட்டு வருகிறார். நடப்பு சீசனில் சாய் கிஷோர் அணியை வழிநடத்த, வளர்ந்து வரும் இளம் அதிரடி வீரர் ஆண்ட்ரே சித்தார்த்திற்கு துணை கேப்டன் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் சாய் சுதர்சன், நாராயண் ஜெகதீசன், பாபா இந்திரஜித் மற்றும் பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் ஆகியோர் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர். இவர்களுடன் சர்வதேச அனுபவம் வாய்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தரும் இருப்பது அணியின் பலத்தை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. சுழற்பந்து வீச்சில் அஜித் ராம் மற்றும் ஜெகநாதன் ஹேம்சுதேஷன் ஆகியோரும், வேகப்பந்து வீச்சில் தீபேஷ் தேவேந்திரன், கோவிந்த் ஆகியோரும் இருப்பது அணியை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
The Tamil Nadu squad for their opening Ranji Trophy 2026–27 clash against Rajasthan is here! 🏏 Sai Kishore will lead the side. 💪 #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/AhLJ6VBl0b— TNCA (@TNCACricket) September 22, 2026
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கடந்த ஆண்டு அரையிறுதி வரை சென்று கோப்பையைத் தவறவிட்ட தமிழக அணி, இந்த முறை அந்தத் தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்கியுள்ளது. சாய் கிஷோர் தலைமையிலான இந்த புதிய படை, தமிழக கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் 35 ஆண்டுகால ரஞ்சி கோப்பை ஏக்கத்தைத் தீர்த்து, தங்களின் மூன்றாவது சாம்பியன் மகுடத்தைச் சூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ஒட்டுமொத்த தமிழக ரசிகர்களும் காத்திருக்கின்றனர்.