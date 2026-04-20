நஹித் ரானா, தன்ஸித் ஹசன் அசத்தல்: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது வங்கதேசம்

இந்த போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வங்கதேச அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நஹித் ரானா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

வங்கதேச அணி
வங்கதேச அணி
Published : April 20, 2026 at 7:08 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 7:24 PM IST

டாக்கா: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளது.

வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று டாக்காவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 13 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிரங்கிய வில் யங் 2 ரன்னிலும், கேப்டன் டாம் லேதம் 14 ரன்களிலும், முகமது அப்பாஸ் 19 ரன்களிலும், டீன் ஃபான்கிராஃப்ட் 15 ரன்களிலும், ஜோஷ் கிளார்க்சன் 6 ரன்களிலும் என அடுதடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த நிக் கெல்லி அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பின்னர் இந்த போட்டியில் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிக் கெல்லி, 14 பவுண்டரிகளுடன் 83 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி 48.4 ஓவர்களில் 198 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்திருந்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேச அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்து வீசிய நஹித் ரானா 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கும் எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சைஃப் ஹசன் மற்றும் சௌமியா சர்க்கார் தலா 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த தன்ஸித் ஹசன் தமிம் மற்றும் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்தது மட்டுமின்றி மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 120 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 76 ரன்களில் தன்ஸிம் ஹசன் ஆட்டமிழக்க, 50 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் நஜ்முல் ஹொசைனும் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் ஆனார்.

இறுதியில் தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 30 ரன்களை சேர்த்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 35.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியையும் வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை வங்கதேச அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது.

Last Updated : April 20, 2026 at 7:24 PM IST

