ஹாங்காங் ஓபன் 2026 | ஒலிம்பிக் சாம்பியனை வீழ்த்திய தமிழக வீராங்கனை ரக்ஷிதா; இந்திய வீரர்கள் அசத்தல்!
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் சென் யு பேவை வீழ்த்தி தமிழக வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 1:03 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் லக்ஷ்யா சென், தமிழக வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் மற்றும் சாத்விக் - சிராக் இணை ஆகியோர் அபார வெற்றி பெற்று காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் சம்மேளனத்தின் (BWF) ஹாங்காங் ஓபன் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், டென்மார்க்கின் முன்னணி வீரரான ராஸ்மஸ் கெம்கேவை எதிர்கொண்டார்.
காலிறுதியில் லக்ஷ்யா சென்
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், லக்ஷ்யா சென் ஆரம்பம் முதலே அபாரமாகச் செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தினார். தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அவர், முதல் செட்டை 21-11 என்ற கணக்கில் எளிதாக வென்றார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அவர் 21-18 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றினார்.
Lakshya Sen moves to the QFs A nice comeback by Lakshya to win the match in straight games against Gemke to move to the QFs. Despite trailing for most part of G2 and 12-15 Lakshya wins 9 of the next 12 points to win the G2 and match in straight games 21-11,21-18 https://t.co/NqEL2gGA67— Just Badminton (@BadmintonJust) November 19, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டமுடிவில் லக்ஷ்யா சென் 21-11, 21-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ராஸ்மஸ் கெம்கேவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி லக்ஷ்யா சென் அசத்தியுள்ளார்.
ஒலிம்பிக் சாம்பியனை வீழ்த்திய ரக்ஷிதா
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் களமிறங்கிய தமிழக வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், உலகின் நான்காம் நிலை வீராங்கனையும், முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியனுமான சீனாவின் சென் யு பேவை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் ரக்ஷிதா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
இதில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்ற இரு வீராங்கனைகளும் தீவிரமாகப் போராடிய நிலையில், ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி மிரட்டினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த சென் யு பே 17-12 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்று ஆட்டத்தைத் தன்வசப்படுத்த முயன்றார்.
19 Year old Rakshitha Ramraj defeated World No 4 Chen Yu Fei. 🔥🔥 https://t.co/TElzrTs0HE— ;-) (@timeout_7) November 19, 2026
ஆனால், சற்றும் மனம் தளராத ரக்ஷிதா, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 24-22 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றினார். இறுதியில் 21-18, 24-22 என்ற நேர் செட் கணக்கில் முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் சென் யு பேவை வீழ்த்தி, ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன் காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றும் அசத்தியுள்ளார்.
சாத்விக் - சிராக் இணை அசத்தல்
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, மலேசியாவின் அனுபவ ஜோடியான நூர் முகமது அஸ்ரியன் அயூப் - டான் வீ கியோங் இணையை எதிர்கொண்டது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதின.
இருப்பினும் முதல் செட்டில் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி தங்களது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 21-19 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் முதல் செட்டைத் தன்வசப்படுத்தியது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும், இந்திய ஜோடி முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது.
Rankireddy/Shetty 🇮🇳 take to the court against Azriyn/Tan 🇲🇾. #BWFWorldTour #HongKongOpen2026 https://t.co/epe5XVesvk— BWF (@bwfmedia) November 19, 2026
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இதனால் ஆரம்பம் முதலே முன்னிலை வகித்த சாத்விக் - சிராக் இணை, 21-16 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் எளிதாகக் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் 21-19, 21-16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மலேசிய ஜோடியை வீழ்த்திய சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை, இத்தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.