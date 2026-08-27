இந்திய பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்த சோனல் தினுஷா; சச்சினுடன் ஒப்பிட்டு பாராட்டிய ராஜீவ் சுக்லா!
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடிய தனது முதல் 4 இன்னிங்ஸ்களிலும் 50 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த முதல் ஆசிய பேட்டர் என்ற வரலாற்று சாதனையை சோனல் தினுஷா படைத்துள்ளார்.
Published : August 27, 2026 at 4:05 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் தொடர்ச்சியாக அசத்தி வரும் இலங்கையின் இளம் வீரர் சோனல் தினுஷாவை, பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கருடன் ஒப்பிட்டுப் பாராட்டியுள்ளார்.
இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 503 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. அதன்பின், தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி ஃபாலோ ஆன் ஆனது.
பின்னர், 213 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வரும் இலங்கை அணி, சோனல் தினுஷாவின் அபாரமான ஆட்டத்தின் காரணமாக டிராவை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் பிசிசிஐ துணைத்தலைவர் ராஜுவ் சுக்லா, சச்சின் டெண்டுல்கருடன் ஒப்பிட்டு சோனல் தினுஷாவை பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.
THE STAR IN MAKING - Sonal Dinusha smashed 3rd hundred in 4 innings v India. 🇱🇰 pic.twitter.com/m7gik3TafN— Maina Singh (@Maina_Singhx77) August 27, 2026
சோனல் தினுஷாவின் இந்த அசாத்தியமான பேட்டிங் குறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ராஜிவ் சுக்லா பதிவு ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "இலங்கையின் இந்த சோனல் தினுஷா ஒரு அற்புதமான வீரர். அவரைப் பார்ப்பதற்கு அப்படியே சச்சின் டெண்டுல்கரைப் போலவே இருக்கிறது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவர் ஒரு சிறந்த டெஸ்ட் வீரராக உருவெடுப்பார்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து அவருடைய பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஏனெனில், இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு எதிராக மற்ற இலங்கை பேட்ஸ்மேன்கள் ரன் குவிக்கத் திணறிய சூழலில், தினுஷா மட்டும் தனித்துவமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து சதங்களையும் பதிவு செய்து மிரட்டியுள்ளார். இதுதவிர, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடிய தனது முதல் 4 இன்னிங்ஸ்களிலும் 50 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த முதல் ஆசிய பேட்டர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026
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இதன் மூலம் சோனல் தினுஷா 130 என்ற அசாத்திய பேட்டிங் சராசரியுடன் மூன்று சதங்கள், ஒரு அரைசதம் உட்பட மொத்தமாக 390 ரன்களுக்கு மேல் குவித்து, இந்தத் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். மேலும் ஒட்டுமொத்தமாக அவர் இதுவரை 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, 3 சதங்கள் மற்றும் 3 அரைசதங்களுடன் 600+ ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.