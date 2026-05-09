ஐபிஎல் 2026: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 7:16 PM IST

ஜெய்ப்பூர்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கும் 52ஆவது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும், குஜராத் தைட்டன்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் வழக்கமான கேப்டன் ரியான் பராக் விளையாடாத நிலையில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கேப்டனாக செயல்படுகிறார். மேற்கொண்டு ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் மனவ் சுதருக்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்(கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், டோனோவன் ஃபெரீரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஷுபம் துபே, தசுன் ஷனகா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்: வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஆடம் மில்னே, ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, ரவி பிஷ்னோய்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ராகுல் திவேத்தியா, ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்: பிரசித் கிருஷ்ணா, கிளென் பிலிப்ஸ், அனுஜ் ராவத், ரவிஸ்ரீனிவாசன் சாய் கிஷோர், குமார் குஷாக்ரா

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் அணிகள் இதுவரை 9 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 6 போட்டிகளிலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ளன. அதில் குஜராத் அணி 2 முறையும், ராஜஸ்தான் அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

சவாய் மான்சிங் மைதானம்

ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும்.

