போக்ஸோ வழக்கில் கைதாகிறாரா ஆர்சிபி வீரர்? முன் ஜாமீன் வழங்க நீதிமன்றம் மறுப்பு
முன்னதாக யாஷ் தயாளின் இடைக்கால ஜாமீன் மனுவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்ததுடன், இந்த வழக்கில் காவல் துறையின் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தவும் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : December 24, 2025 at 1:52 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: இளம் பெண் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கிரிக்கெட் வீரர் யாஷ் தயாளின் முன் ஜாமீன் மனுவை ராஜஸ்தான் சிறப்பு போக்ஸோ நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். கடந்த 18-வது சீசன் ஐபிஎல் தொடரிலும் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அவர் 15 போட்டிகளில் 13 விக்கெட்டிகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து ஐபிஎல் தொடரின் 16ஆவது சீசனுக்கான ஆர்சிபி அணியிலும் அவர் தனது இடைத்தை தக்க வைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன் ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த இளம் பெண் அளித்த பாலியல் புகாரின்பேரில் யாஷ் தயாள் மீது போக்சோ வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையையும் எதிர்கொண்டு வருகிறார். முன்னதாக யாஷ் தயாளின் இடைக்கால ஜாமீன் மனுவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்ததுடன், இந்த வழக்கில் காவல் துறையின் நடவடிக்கைகளுக்கு விதிக்கவும் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.
இதன் காரணமாக அவர் உள்நாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கவும் உத்தரப்பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கம் தடை விதித்துள்ளது. இதனால் அவர் ரஞ்சி கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை என பல்வேறு கிரிக்கெட் தொடர்களையும் தவறவிட்டுள்ளார். மேலும், யுபிடி20 என்றழைக்கப்படும் உத்தரப்பிரதேச டி20 லீக் தொடரிலும் யாஷ் தயாள் பங்கேற்க அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் தடை விதித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது ராஜஸ்தானில் உள்ள சிறப்பு போக்ஸோ நீதிமன்றம், இளம் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக யாஷ் தயாள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில், அவரது முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்தது. மனு மீதான விசாரணையின் போது நீதிபதி அல்கா பன்சால், கிரிக்கெட் வீரர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் கடுமையானவை என்றும், அவருக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க முடியாது என்றும் கூறியதுடன், அவரை கைது செய்ய தடை விதிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் யாஷ் தயாள் கைது செய்யப்படும் சூழலும் உருவாகியுள்ளது.
ஒருவேளை யாஷ் தயாள் கைது செய்யப்படும்பட்சத்தில் அவர் சிறை செல்வதுடன், ஐபிஎல் உள்ளிட்ட தொடர்களில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பையும் இழப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் எதிர் வரும் 19-வது சீசன் ஐபிஎல் தொடரில் யாஷ் தயாள் விளையாட முடியாது. இது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு மிக்கபெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க
இதற்கு முன், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் யாஷ் தயாள் மீது திருமண மோசடிப் புகார் தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்தும், யாஷ் தயாள் மீது காசியாபாத் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக யாஷ் தயாள் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இம்மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், யாஷ் தயாள் கைதுக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.